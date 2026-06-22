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Xuất bản ngày 22/06/2026 10:06 AM
Xuất bản ngày 22/06/2026 10:06 AM

6 sự sống được nối dài từ một ca hiến tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế

NGUYỄN VƯƠNG
NGUYỄN VƯƠNG
(VTC News) -

6 bệnh nhân bị mắc các bệnh lý nghiêm trọng về tim, gan, thận, mắt được “hồi sinh” sau 1 ca hiện tạng của người chết não tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tính đến ngày 22/6, bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế - bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não) hồi phục ổn định sau ca ghép tim và được ra viện. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân P.M.D hồi phục tốt và được ra viện sau khi được ghép tim với nguồn tạng được hiến từ người chết não. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân P.M.D hồi phục tốt và được ra viện sau khi được ghép tim với nguồn tạng được hiến từ người chết não. (Ảnh: BVCC)

Trước ghép, bệnh nhân P.M.D. được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25% và nằm trong danh sách chờ ghép tim tại Bệnh viện. Đây là trường hợp bệnh nặng, nguy cơ cao, cần hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt; hiện ổn định, không khó thở, phân suất tống máu thất trái đạt 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học trong giới hạn điều trị.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, mê sâu, tiên lượng tử vong; dù được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng không cải thiện.

Sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân chết não, Hội đồng ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn người nhận phù hợp từ danh sách chờ.

Từ 1 ca hiến tạng, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực mang lại sức khoẻ, ánh sáng cho 6 bệnh nhân đang sống lay lắt vì các bệnh lý nghiêm trọng. (Ảnh: BVCC)

Từ 1 ca hiến tạng, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực mang lại sức khoẻ, ánh sáng cho 6 bệnh nhân đang sống lay lắt vì các bệnh lý nghiêm trọng. (Ảnh: BVCC)

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương cho biết: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của bệnh viện chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng”.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài trường hợp ghép tim kể trên thì 5 bệnh nhân hiện tại đều hồi phục tốt sau ghép tạng. Cụ thể, ca ghép gan là bệnh nhân S. (64 tuổi) hồi phục tốt, ăn uống được, chức năng gan bình thường, vết mổ liền sẹo tốt; 2 bệnh nhân ghép thận là P. (34 tuổi) và C. (30 tuổi) ổn định, chức năng thận cải thiện, ăn uống và sinh hoạt tốt sau ghép; 2 ca ghép giác mạc là T. (72 tuổi) và H. (76 tuổi) mất thị lực gần 10 năm thì nay phục hồi một phần thị giác.

Thành công của các ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và phối hợp đa chuyên khoa của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng. Bệnh viện trân trọng tri ân người hiến tạng và gia đình đưa ra quyết định nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh…”, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế nhắn gửi.

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