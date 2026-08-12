Ukraine chuyển đề xuất chấm dứt xung đột với Nga cho nhà đàm phán Mỹ

(VTC News) -

Thông tin trên được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều cho rằng nhà đàm phán của Mỹ sẽ sớm đến thăm 2 nước này. “Chúng tôi đã chuyển đề xuất của mình cho phía Mỹ”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: “Mỹ có thể giúp chúng tôi tăng cường khả năng phòng thủ, trước hết là bằng hệ thống phòng không và gây áp lực lên Nga để họ thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc xung đột thay vì kéo dài nó”.

Binh sĩ Ukraine đi bộ trên con phố ở thị trấn Druzhkivka, một thị trấn tiền tuyến thuộc vùng Donetsk của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Các nhà đàm phán của Mỹ, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner lần cuối cùng đến Moskva vào tháng 1/2025 và vẫn chưa đến thăm Kiev kể từ thời điểm đó cho đến nay.

Ukraine nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau gần 5 năm giao tranh. Nga cũng cho biết họ muốn một giải pháp hòa bình, nhưng mọi giải pháp đều phải bao gồm việc Ukraine hoàn toàn nhượng lại 4 khu vực mà Moskva tuyên bố chủ quyền cũng như giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.

“Họ đang chuẩn bị cho việc huy động lực lượng vào mùa thu. Nga dự định sẽ huy động nhanh chóng thêm vài trăm nghìn quân vào cuối năm nay, cộng thêm một số lượng tương tự vào năm sau nữa”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, việc tuyển quân theo diện nghĩa vụ sẽ được thực hiện song song với việc tuyển quân thông qua việc ký kết hợp đồng với quân nhân.

Tuy nhiên hồi tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nga không cần huy động thêm quân đội vì 200.000 tình nguyện viên đã ký hợp đồng trong nửa đầu năm 2026