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7 ngày công nghệ: Honor Robot Phone lộ diện với camera gimbal 200MP Honor bắt đầu nhận đặt trước Robot Phone tại Trung Quốc, mẫu smartphone gây chú ý với cụm camera cảm biến 200MP, chống rung cơ học và nhiều tính năng AI.

Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 11 tỷ đồng mùa World Cup Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, có giao dịch lên tới hơn 11 tỷ đồng.

Cửa hàng lớn đua nhau dừng hoạt động, thị trường kim cương TP.HCM 'đóng băng' Hàng loạt tiệm kim cương từ trung tâm thương mại đến các tuyến phố An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú...đồng loạt đóng cửa sau biến động trên thị trường.

Chính phủ yêu cầu gỡ vướng chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ xử lý vướng mắc liên quan quy định hạn chế chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô, động cơ ô tô tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Thị trường xe bán tải nửa đầu năm 2026: Toyota Hilux bám đuổi Ford Ranger Thị trường xe bán tải Việt Nam nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bứt phá của Toyota Hilux, thu hẹp đáng kể khoảng cách doanh số với vị trí dẫn đầu của Ford Ranger.

Tài tử Tạ Đình Phong đau buồn báo tin cha - diễn viên Tạ Hiền qua đời Tài tử Tạ Đình Phong đau buồn báo tin cha - diễn viên gạo cội Tạ Hiền - nổi tiếng qua vai diễn 'Thần bài' Long Tứ vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Trung Quốc ban bố cảnh báo lũ quét mức gần cao nhất ở Quảng Tây Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn trong tình trạng nghiêm trọng với nước lũ ở 15 con sông vượt mức cảnh báo, riêng Quảng Tây phải ban hành cảnh báo nghiêm trọng.

Những bàn tay không để hy vọng bị vùi lấp sau lũ dữ ở Mường Than Sau trận lũ quét kinh hoàng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên khẩn trương tìm người mất tích, dọn đổ nát, tiếp thêm niềm tin cho người dân Mường Than.

Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ? "Làm sao đi 10 bước mà vẫn đứng nguyên chỗ?" là câu đố mẹo thử khả năng quan sát, khiến nhiều người trả lời sai ngay từ lần đầu.

Gia Lai tìm mộ tập thể 147 liệt sỹ hy sinh trong trận Đak Pơ Gia Lai đang khẩn trương phối hợp cùng các nhân chứng để rà soát, tìm kiếm khu mộ tập thể của 147 liệt sỹ Trung đoàn 96 hy sinh trong trận chiến Đak Pơ.

XSMB 20/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/7/2026 (VTC News) - XSMB 20/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 20/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Mỹ không kích Iran đêm thứ 9 liên tiếp, thương vong gia tăng Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích đêm thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran, trong bối cảnh xung đột giữa Washington và Tehran ngày càng leo thang.

3 yếu tố 'cốt lõi' tạo lợi thế cho Vinhomes Sài Gòn Park Đại đô thị 1.080 ha ba mặt hướng thủy Vinhomes Sài Gòn Park trở thành tâm điểm an cư, đầu tư tại cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM.

Nga hồi sinh bom FAB-3000 thời Liên Xô thành vũ khí đáng gờm Bom FAB-3000 nặng 3.000 kg đang trở thành một trong những vũ khí đáng chú ý của Nga tại chiến trường Ukraine.