Honor 600 series chính thức bán tại Việt Nam với giá từ 17,99 triệu đồng

(VTC News) -

Dòng Honor 600 và 600 Pro ra mắt với ba sắc màu cam hoàng kim, trắng ánh kim, đen huyền bí. Phiên bản Honor 600 Lite cũng sở hữu bộ bốn màu sắc trẻ trung bao gồm xanh thanh xuân, vàng sa mạc, xám ánh bạc, đen huyền bí.

Honor 600 được bán với giá từ 17,99 triệu đồng. (Ảnh: Đ.V)

Honor 600 chính thức mở bán với giá từ 17,99 triệu đồng thông qua các kênh phân phối, hệ thống bán lẻ toàn quốc của Honor và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.67

Honor 600 Pro, Honor 600 Pro Molly Limited Edition, Honor 600 Lite sẽ có bán tại Thế Giới Di Động.

Honor 600 Pro màu cam hoàng kim. (Ảnh: Đ.V)

Một trong những điểm sáng đáng chú ý trên Honor 600 series là tính năng AI Image to Video 2.0. Đây là một bước tiến công nghệ mới được phát triển dựa trên mô hình tạo video đa phương thức hợp nhất, tích hợp việc tạo, chỉnh sửa và hiểu nội dung video mượt mà chỉ trong một tính năng. Người dùng có thể kết hợp tối đa 3 bức ảnh, tự do lựa chọn ảnh mở đầu và kết thúc, kết hợp các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên cùng kho hiệu ứng điện ảnh phong phú có sẵn để tạo nên những video ấn tượng dài từ 3–8 giây theo ý đồ của riêng mình chỉ với một chạm.

Bên cạnh đó, nút AI chuyên dụng trên cạnh máy cho phép truy cập nhanh tính năng tạo video ngay từ ảnh trong Gallery (thư viện ảnh). "Trợ lý" AI Photos Agent trên máy cũng sẽ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa và tạo điểm nhấn cho bức ảnh yêu thích một cách nhanh chóng thông qua những câu lệnh mô tả nhu cầu. Honor 600 series còn được trang bị bộ công cụ chỉnh sửa ảnh động linh hoạt (Ultra Versatile Moving Photo Editing), bao gồm các tính năng như Xóa vật thể trong ảnh động (Moving Photo Eraser), Ghép ảnh nghệ thuật (Moving Photo Breakout Collage) giúp nâng tầm sáng tạo hơn với những khung hình 3D sống động và đầy phá cách.

Theo Honor, sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường là minh chứng rõ nét nhất bởi các thế hệ tiền nhiệm thuộc dòng sản phẩm này. Hãng đã ghi nhận hơn 13,4 triệu giây nội dung video được tạo ra từ AI, khẳng định nhu cầu sử dụng của người dùng đối với việc kể chuyện bằng hình ảnh một cách sinh động và đậm dấu ấn cá nhân trên thiết bị di động.

Khả năng chụp ảnh và tạo video là những tính năng nổi trội của Honor 600 series. (Ảnh: Đ.V)

Kế thừa nền tảng camera sắc nét 200MP từ dòng Honor 400 series, Honor 600 series tiếp tục chinh phục thử thách khắc nghiệt nhất của nhiếp ảnh di động – chụp ảnh thiếu sáng và ban đêm. Trải nghiệm nhiếp ảnh trên Honor 600 series được tối ưu hóa bởi nền tảng xử lý hình ảnh thông minh AiMAGE thế hệ mới, cùng camera đêm siêu nét 200MP tích hợp cảm biến 1/1.4-inch lớn, giúp người dùng dễ dàng bắt trọn những chi tiết “ẩn mình” trong bóng tối và chụp nét trong điều kiện thiếu sáng.

Hệ thống camera trên Honor 600 series còn được hoàn thiện hơn nhờ được trang bị camera góc siêu rộng 12MP, cảm biến nhiệt độ màu chuyên dụng và camera trước 50MP. Đặc biệt, trên phiên bản Honor 600 Pro được nâng cấp thêm Camera tele têu cự quang học 3.5X 50MP cho khả năng zoom ấn tượng lên đến 120x.

Honor 600 series được trang bị vượt trội với màn hình 6.57-inch, viền mỏng, mang đến không gian hiển thị rộng rãi. Nổi bật nhất nằm ở độ sáng cực đại lên đến 8.000 nits, mật độ điểm ảnh 458ppi, tần số quét 120Hz, công nghệ điều sáng 3840Hz Risk-Free Dimming và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu.

Thời lượng sử dụng pin cũng là điểm gây ấn tượng mạnh trên dòng sản phẩm thế hệ mới của Honor. Toàn bộ các thiết bị đều sở hữu dung lượng pin đột phá cùng trình quản lý pin AI thông minh (AI Battery Scheduling Engine) giúp tối ưu hóa điện năng, mang lại thời gian sử dụng thực tế lên đến hai ngày đối với các nhu cầu cường độ cao.

Honor 600 và 600 Pro phá vỡ các kỷ lục với viên pin khổng lồ 7.000mAh trong lịch sử dòng Number Series – nhưng hoàn toàn không làm tăng độ dày hay trọng lượng so với thế hệ trước. Ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt -20°C với chỉ 20% dung lượng pin, các tính năng cốt lõi như đàm thoại, quay video và chụp ảnh vẫn hoạt động ổn định nhờ trình quản lý pin AI thông minh.