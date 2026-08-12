Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 29, loạt ngành vượt 28 điểm

(VTC News) -

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026, dao động từ 19 đến 29 điểm.

Trong nhóm ngành sư phạm, Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh điểm chuẩn cao nhất, đạt 29/30 điểm. Một loạt ngành tiếp theo cũng có mức đầu vào tiệm cận 29 điểm. Sư phạm Hóa học lấy 28,99 điểm; Sư phạm Toán học 28,95; Sư phạm Vật lý 28,77; Sư phạm Ngữ văn 28,71 và Sư phạm Tiếng Anh 28,69 điểm.

Như vậy, thí sinh trúng tuyển vào những ngành này phải đạt trung bình hơn 9,5 điểm mỗi môn nếu tính theo tổng ba môn trên thang điểm 30 và không xét các yếu tố điều chỉnh khác.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 19 đến 29 điểm. (Ảnh minh họa)

Mặt bằng này cho thấy nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục có sức cạnh tranh cao tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều ngành chủ lực duy trì ngưỡng trên 28 điểm, nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Dù phần lớn ngành đào tạo giáo viên vẫn giữ mức đầu vào cao, điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa đáng kể ở một số ngành. Đáng chú ý nhất là Sư phạm Tiếng Pháp, với điểm chuẩn 20,6, giảm mạnh so với mức 27,15 điểm của năm 2025. Mức giảm 6,55 điểm là biến động rất lớn nếu đặt trong tương quan với các ngành sư phạm có điểm chuẩn tiếp tục duy trì trên 28 điểm.

Diễn biến này cho thấy điểm chuẩn giữa các ngành đào tạo giáo viên không đồng đều, dù cùng thuộc nhóm ngành đang được nhiều thí sinh quan tâm.

Ở nhóm ngành ngoài đào tạo giáo viên, Sinh học và Công nghệ sinh học cùng lấy 19 điểm, thấp nhất trong bảng điểm chuẩn của trường năm nay.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 chi tiết từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Điểm chuẩn của trường vì thế có sự phân hóa rõ giữa nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành ngoài sư phạm. Trong khi nhiều ngành sư phạm yêu cầu thí sinh đạt trên 9 điểm mỗi môn, một số ngành ngoài sư phạm có ngưỡng đầu vào thấp hơn đáng kể.

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 6.000 sinh viên bằng ba phương thức: xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT do trường tổ chức và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn được công bố trong bối cảnh các trường đại học hoàn tất quy trình lọc ảo và chuẩn bị công bố kết quả tuyển sinh đợt 1. Thí sinh cần đối chiếu điểm chuẩn với ngành, chương trình và phương thức xét tuyển tương ứng để xác định kết quả trúng tuyển.

Theo thông tin nhà trường công bố, sinh viên các ngành đào tạo giáo viên được miễn học phí, đồng thời được hưởng 3,6 triệu đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt phí theo chính sách của Nhà nước.