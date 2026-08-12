Tiếc thương HLV Phan Thanh Hùng: Người thầy không bao giờ ngừng học

(VTC News) -

Tối 11/8, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng qua đời ở quê nhà Đà Nẵng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đằng sau những danh hiệu, di sản mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại cho bóng đá Việt Nam không chỉ nằm ở những hệ thống chiến thuật mà còn từ cách sống của một “người thầy”.

Không bao dung, không thể làm thầy

Những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng dành trọn vẹn thời gian cho bóng đá Đà Nẵng. Ông Hùng hết quản lý trung tâm đào tạo trẻ lại tất bật “giải cứu” đội một và tạo nên mùa giải trụ hạng “thần kì” của bóng đá Đà Nẵng vào năm 2024/25. Kho tàng kinh nghiệm của ông Phan Thanh Hùng giúp đồng nghiệp trẻ Lê Đức Tuấn đứng vững giữa giông bão.

HLV Phan Thanh Hùng qua đời.

Trong những dòng này, người viết không nhắc nhiều đến ánh hào quang trên sân cỏ - điều mà tất cả người hâm mộ đều đã nhìn thấy. Những danh hiệu vô địch V.League, Siêu Cúp Quốc gia, Cúp Quốc gia đều đã ở lại phía sau.

Chuyện “tư tưởng Phan Thanh Hùng” tạo ra nền móng thành công cho Hà Nội FC, hay việc gây dựng cho đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm đã cũ. Ông Hùng là một người thầy theo đúng nghĩa đen, mang đến kho tàng kiến thức bóng đá và cách sống, cách làm việc, tinh thần cầu thị cho nhiều thế hệ sau này.

“Không bao dung, không thể làm thầy được, không làm bóng đá thành công được“, một câu nói của ông Phan Thanh Hùng nhắc rất nhiều huấn luyện viên Việt Nam nói chung và các huấn luyện viên trẻ Đà Nẵng nói riêng.

Khi xưa, SHB Đà Nẵng từng chứng kiến một cầu thủ trẻ đầy tài năng nhưng có phần “bất cần”. Ông Hùng từng giận “tím mặt” và đuổi cậu trai trẻ ra khỏi đội. Cũng chẳng vừa, cầu thủ này bỏ đi chơi xuyên trưa, để luôn chiếc điện thoại ở phòng. Thế rồi, ông Hùng cho người “xách tai” học trò từ một cửa hàng trò chơi điện tử.

Vào sân, cầu thủ này lập tức ghi bàn thắng dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị những phút cuối hiệp hai. Thật kì lạ, cậu trẻ ngỗ nghịch lại thi đấu khuôn phép và thái độ hung hăng khi trưa biến mất hoàn toàn.

Đó cũng là một trong những cầu thủ cuối cùng nhận được sự bao dung, ấm áp từ “thầy” Hùng.

Người thầy không bao giờ ngừng học

HLV Phan Thanh Hùng ít khi giáo điều về cuộc sống, nhưng một người thầy đôi khi không cần những lời nói để dạy một ai đó. Họ có thể truyền đi những bài học từ chính cách sống của mình. Từ đó, tất cả sẽ có một tấm gương sáng để noi theo.

HLV Phan Thanh Hùng mang đến thành công cho Than Quảng Ninh.

Những ngày cuối đời, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mỏi mệt, không còn có thể đứng lớp hay làm công việc bóng đá - đối với ông như hơi thở cuộc sống. Nhưng, có những cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng phải rơi lệ khi chứng kiến cách người thầy của mình vẫn miệt mài, đam mê học hỏi trong mọi hoàn cảnh.

Ở World Cup 2026, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn cố gắng tận hưởng những trận đấu đỉnh cao và ông thích đội tuyển Tây Ban Nha - có nhiều nét giống với triết lí bóng đá của bản thân.

Một tuyển thủ U23 Việt Nam (đề nghị giấu tên) kể lại: “Khi tôi đến thăm thầy Hùng, sức khỏe thầy không đảm bảo nữa. Lúc biết tôi sắp đến đội bóng mới, thầy chỉ dặn rằng hãy làm đúng với những gì được dạy, không được bỏ cuộc, phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất.

Thầy nói với giọng nhỏ nhẹ, trầm tư. Nhưng khi tôi nhắc về World Cup, nhắc về chiến thuật, thầy như bừng tỉnh và tôi lại thấy thầy Hùng của vài năm trước. Thầy nói về đội tuyển Tây Ban Nha đá đơn giản nhưng khoa học như thế nào, hiệu quả ra sao. Thầy bảo tôi đừng có phức tạp mọi vấn đề, thầy đợi tôi thể hiện mình“.

Kể cả trong những giờ phút tăm tối, một nhân cách lớn vẫn tìm ra ánh sáng, hy vọng từ đam mê, từ kiến thức và tinh thần học hỏi. Nhưng trong trận chiến của cuộc đời, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng dừng lại ở tuổi 66.