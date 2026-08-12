Cristiano Ronaldo kết hôn với bạn gái lâu năm

(VTC News) -

Báo People dẫn thông cáo báo chí cho biết Cristiano Ronaldo chính thức tổ chức hôn lễ cùng bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez tại Cascais (Bồ Đào Nha) ngày 11/8. Theo thông tin được công bố, hôn lễ của ngôi sao bóng đá 41 tuổi là buổi tiệc riêng tư, thân mật với sự tham dự của 5 người con. Sau buổi lễ, Ronaldo cũng xác nhận tin vui trên mạng xã hội. Anh đăng bức ảnh bàn tay của mình và Georgina đeo nhẫn cưới.

Đáng chú ý, đám cưới diễn ra đúng một năm sau ngày Georgina thông báo được Ronaldo cầu hôn. Ngày 11/8/2025, người mẫu 32 tuổi đăng ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương đặt trên tay Ronaldo.

“Vâng, em đồng ý. Trong cuộc đời này và trong tất cả những cuộc đời khác của em”, Georgina viết khi công bố chuyện đính hôn.

Cristiano Ronaldo xác nhận kết hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Tháng 11 năm ngoái, Ronaldo tiết lộ rằng anh chuẩn bị tổ chức đám cưới trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. “Chúng tôi dự định sẽ làm điều đó sau World Cup”, anh nói, trước khi cười và bổ sung: “Cùng với một chiếc cúp”.

Theo People, trong cuộc phỏng vấn với Elle Spain vào tháng 12/2025, cô tiết lộ bản thân hoàn toàn bất ngờ khi Ronaldo cầu hôn.

“Tôi không ngờ đến việc anh ấy cầu hôn. Tôi mất khá nhiều thời gian để định thần trước viên kim cương khổng lồ mà anh ấy tặng. Tôi sốc đến mức để nó trong phòng và mãi đến ngày hôm sau mới mang ra để xem”, Georgina chia sẻ.

Cristiano Ronaldo gặp Georgina Rodriguez lần đầu vào năm 2017, khi cô đang làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci. Cũng trong tháng 1 năm đó, hai người lần đầu cùng xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải The Best FIFA Football Awards ở Zurich, Thụy Sĩ.

Đến tháng 5/2017, Ronaldo công khai mối quan hệ khi đăng ảnh chụp cùng Georgina lên Instagram. Kể từ đó, người mẫu người Tây Ban Nha thường xuyên đồng hành cùng siêu sao Bồ Đào Nha trong sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình.

Trong loạt phim tài liệu thực tế “I Am Georgina” của Netflix năm 2022, Ronaldo từng thừa nhận ban đầu anh không nghĩ mối quan hệ với Georgina sẽ trở thành một chuyện tình lâu dài.

“Tôi không nghĩ lúc đầu rằng mối quan hệ này sẽ bền chặt đến vậy, rằng tôi sẽ yêu cô ấy. Thành thật mà nói, tôi không hề mong đợi điều đó. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm nhận được rằng cô ấy chính là người phụ nữ của đời mình”, Ronaldo chia sẻ.