Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

(VTC News) -

Theo Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực Wonsan trên bờ biển phía đông của nước này vào khoảng 6h ngày 12/8 (giờ địa phương). Tên lửa bay hơn 700 km trước khi rơi xuống biển.

Ngay sau vụ phóng, Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp, bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo sau vụ phóng trước đó vào ngày 6/8. Văn phòng kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng hành động khiêu khích vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cột cờ Triều Tiên ở làng Gijungdong. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Hàn Quốc xác nhận họ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng đáp trả “mạnh mẽ” mọi hành động khiêu khích theo khuôn khổ phòng thủ chung với Mỹ.

Hiện tại, chưa có tuyên bố nào từ Bình Nhưỡng về vụ phóng này.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản trên mạng xã hội X, tên lửa rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, đạt độ cao tối đa khoảng 90km. “Nhật Bản kịch liệt phản đối Triều Tiên thông qua kênh ngoại giao tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh và lên án mạnh mẽ hành động này”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nói.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ dự định tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn từ ngày 17 - 27/8 nhằm mục đích đối phó với khả năng hạt nhân và vũ khí ngày càng phát triển của Triều Tiên. Lâu nay, Triều Tiên luôn chỉ trích cuộc tập trận Mỹ - Hàn là hoạt động mang tính khiêu khích và diễn tập cho xung đột.

Hôm 11/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng lên án sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản là văn kiện nhằm khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, cho rằng Tokyo đang sử dụng cái mà họ gọi là sự miêu tả vô căn cứ về Bình Nhưỡng như mối đe dọa an ninh để biện minh cho việc tăng cường vũ khí.

Trong năm nay, Triều Tiên tiến hành loạt cuộc thử nghiệm vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa pháo binh và nhiều loại vũ khí chiến thuật khác.