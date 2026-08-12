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Xuất bản ngày 12/08/2026 07:32 AM
Xuất bản ngày 12/08/2026 07:32 AM

Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/8 đến 7/8

(VTC News) -

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 50 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/8 đến 7/8.

Từ ngày 1/8 đến 7/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 50 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Nguyễn Thị Thu Hoài trong bài viết “Vợ xin về nhà chờ chết, chồng ôm đi khắp bệnh viện cầu cứu, 8 triệu/ngày vượt quá khả năng

- Em Vũ Hoàng Anh trong bài viết “Tỉnh lại khi cả nhà đang lo hậu sự, chàng trai 21 tuổi chật vật sau 3 cuộc đại phẫu

- Em Nguyễn Thị Thảo trong bài viết “Lời ước nhói lòng của nữ sinh 16 tuổi ung thư: Nếu chết, mong kiếp sau không bị bệnh”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/8 đến 7/8 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.

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