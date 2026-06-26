(VTC News) -

Đưa ra lời khuyên cho người mua, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng việc giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Nếu mua, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và phân bổ khoảng 20-30% danh mục vào vàng. Nếu có ý định đầu tư, nên cân nhắc từ quý III.

Ông Phương nhấn mạnh vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Thông thường, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy "khẩu vị" rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.

Nên mua vàng bây giờ hay chờ giá giảm thêm? (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cũng cho rằng, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần thay vì xuống tiền toàn bộ một lần. Đồng thời cần theo dõi sát các diễn biến từ Fed, tình hình Trung Đông và biến động của đồng USD vì đây sẽ là những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

"Nhà đầu tư cần đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định, tránh tâm lý mua theo đám đông, theo phong trào khi thấy giá vàng giảm mạnh", ông Hiếu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS. Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, cần phân biệt rõ giữa nhà đầu tư tích sản và nhà đầu tư đầu cơ vàng. Với những người xem vàng là tài sản phòng thủ, tỷ trọng nắm giữ chỉ nên dao động khoảng 10-20% danh mục. Ngược lại, những nhà đầu tư dành tỷ trọng quá lớn cho vàng với mục tiêu đầu cơ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi giá vàng điều chỉnh và thị trường được quản lý chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ mở rộng nguồn cung, tăng tính minh bạch trong giao dịch và đẩy mạnh thanh tra, giám sát đang góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời hạn chế hoạt động đầu cơ.

Ngoài ra, những đề xuất liên quan đến việc hình thành sàn giao dịch vàng trong tương lai cũng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vận hành minh bạch và hiệu quả hơn.

"Những yếu tố này cộng hưởng khiến giá vàng trong nước ngoài việc giảm theo xu hướng thế giới thì cũng thu hẹp đáng kể khoảng cách đáng kể với giá quốc tế. Nếu trước đây chênh lệch có lúc lên tới khoảng 30 triệu đồng/lượng thì nay chỉ còn khoảng 5 triệu đồng/lượng. Những nhà đầu tư xem vàng là tài sản đầu cơ đang chịu áp lực lớn hơn và cần cân nhắc lại tỉ trọng nắm giữ trong danh mục đầu tư", TS. Châu Đình Linh nhận định.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, cũng cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược "lướt sóng" tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn.

Ồng Huân cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể giảm mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi. Việc này đã liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.