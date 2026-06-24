Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K, là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Hàm lượng vàng nguyên chất trong sản phẩm đạt khoảng 99,99%, trong khi tỷ lệ các kim loại và tạp chất khác chỉ chiếm khoảng 0,01%.
Đặc tính của vàng 9999
Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm tự nhiên, độ sáng nổi bật và khả năng duy trì giá trị ổn định theo thời gian. Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó,vàng 9999 thường không được ưu tiên để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc yêu cầu độ cứng cao.
Hiện nay, vàng 9999 chủ yếu được lưu hành dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn cho mục đích tích trữ, bảo toàn tài sản và đầu tư lâu dài.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026
Trước giờ mở cửa phiên sáng 24/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h00 ngày 24/6/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.400.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.900.000
14.400.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 24/6/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.390.000
14.690.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.390.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.190.000
14.540.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.400.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.900.000
14.400.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.150.000
14.600.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.250.000
14.650.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.150.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.100.000
14.550.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.9
14.400.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.150.000
14.650.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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