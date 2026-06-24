Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu

(VTC News) -

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K, là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Hàm lượng vàng nguyên chất trong sản phẩm đạt khoảng 99,99%, trong khi tỷ lệ các kim loại và tạp chất khác chỉ chiếm khoảng 0,01%.

Đặc tính của vàng 9999

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm tự nhiên, độ sáng nổi bật và khả năng duy trì giá trị ổn định theo thời gian. Tuy nhiên, do chứa rất ít hợp kim nên loại vàng này khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó,vàng 9999 thường không được ưu tiên để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc yêu cầu độ cứng cao.

Hiện nay, vàng 9999 chủ yếu được lưu hành dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn tròn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn cho mục đích tích trữ, bảo toàn tài sản và đầu tư lâu dài.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026

Trước giờ mở cửa phiên sáng 24/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h00 ngày 24/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.400.000 13.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 24/6/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.390.000 14.690.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.390.000 14.700.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.190.000 14.540.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.400.000 13.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.150.000 14.600.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.150.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.100.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Thần Tài Phú Quý 999.9 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.150.000 14.650.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.