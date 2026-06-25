Giá vàng hôm nay 25/6: Lao dốc không phanh, thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục lao dốc và mất ngưỡng 4.000 USD/ounce do đồng USD mạnh hơn. Việc điều chỉnh lãi suất sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nỗi lo ngại về nguồn cung dầu giảm bớt đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn còn lại liên quan đến tình hình Mỹ - Iran.

Fed đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% vào ngày 17/6 nhưng tuyên bố vẫn tập trung vào lạm phát cao và bao gồm tín hiệu trực tiếp về ổn định giá cả.

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng và các thị trường tài sản khác phản ánh xu hướng giảm căng thẳng này.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Tuy vậy, theo giới phân tích, các nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến giá vàng hiện tại một cách khách quan. Việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1 không phải là điều bất thường so với các chu kỳ tăng giá trước đó.

Mặc dù vàng đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất nhưng giá vàng vẫn cao hơn so với năm ngoái. Ngay cả ở mức giá này, vàng cũng đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua) - 147 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.997 USD/ounce, giảm 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong nhận định của mình, nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, giá năng lượng sẽ vẫn là yếu tố then chốt trong ngắn hạn đối với thị trường kim loại quý.

Trong khi đó, theo các chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley, nếu không có sự phục hồi đáng kể về dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, vàng sẽ khó đạt được mục tiêu tăng giá 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026.

Mặc dù việc mua vàng của Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục bất kể điều gì xảy ra, nhưng dòng vốn vào ETF lại nhạy cảm hơn với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất. Yếu tố còn thiếu là nhu cầu đối với ETF, vốn có khả năng vẫn nhạy cảm với lộ trình của Fed, lợi suất thực và đồng USD.

Các nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này, vì họ kỳ vọng việc giảm căng thẳng ở Trung Đông và giá dầu giảm sẽ giúp giảm kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo, giọng điệu cứng rắn của Fed mới đây đã làm dấy lên khả năng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.