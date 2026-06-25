(VTC News) -

Lúc 9h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.997 USD/ounce, giảm 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu).

Giá vàng tiếp tục lao dốc và mất ngưỡng 4.000 USD/ounce do đồng USD mạnh hơn. Việc điều chỉnh lãi suất sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nỗi lo ngại về nguồn cung dầu giảm bớt đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn còn lại liên quan đến tình hình Mỹ - Iran.

Fed đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% vào ngày 17/6 nhưng tuyên bố vẫn tập trung vào lạm phát cao và bao gồm tín hiệu trực tiếp về ổn định giá cả.

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng và các thị trường tài sản khác phản ánh xu hướng giảm căng thẳng này.

Tuy vậy, theo giới phân tích, các nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến giá vàng hiện tại một cách khách quan. Việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1 không phải là điều bất thường so với các chu kỳ tăng giá trước đó.

Mặc dù vàng đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất nhưng giá vàng vẫn cao hơn so với năm ngoái. Ngay cả ở mức giá này, vàng cũng đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua.

Ở trong nước, chuyên gia Trần Duy Phương nêu 4 nguyên nhân cơ bản khiến giá vàng trong nước liên tục giảm sâu.

Trước hết là do giá vàng thế giới thời gian gần đây không có sự tăng đột phá, ngược lại là liên tục giảm mạnh, nhiều phiên mất hơn 100 USD/ounce.

"Trong 3 tháng nay, giá vàng thế giới đều suy giảm. Điều này khiến tâm lý của phần lớn những người đang có ý định đầu tư là không muốn mua, còn người đã mua thì muốn bán ra để chốt lời hoặc cắt lỗ. Vì thế thị trường vàng trong nước hiện tiêu thụ rất chậm và rơi vào tình trạng thiếu lực cầu”, ông Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm hiện nay khá tốt nên đã kích thích những người có tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm hơn là đầu tư vào vàng.

Một nguyên nhân đáng chú ý nữa là Ngân hàng Nhà nước cho phép những đơn vị có đủ điều kiện được nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng. Hiện nhiều đơn vị đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Chủ trương này giúp nguồn cung vàng trong nước sẽ tăng lên, giá vì thế cũng sẽ giảm theo.

Thêm nữa, sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khiến người mua cũng thận trọng hơn.