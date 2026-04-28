Mưa đá phủ trắng mặt đất tại một xã của Điện Biên

Tối 28/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pú Nhi cho biết, vào khoảng 17h cùng ngày, dông lốc kèm mưa đá bất ngờ đổ xuống địa bàn xã khiến người dân trở tay không kịp.

Mưa đá trút xuống với mật độ dày, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của bà con trong vùng.

Mưa đá trút xuống xã Pú Nhi với mật độ dày. (Ảnh: DL)

Theo ông Bạo, địa phương đã lâu chưa xuất hiện trận mưa đá nào lớn như vậy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác thống kê thiệt hại.

"Chúng tôi đang gấp rút rà soát, tổng hợp số liệu cụ thể để kịp thời báo cáo cấp trên và triển khai các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho người dân", ông Bạo cho hay.

Dông lốc làm tốc mái nhà của người dân xã Pú Nhi. (Ảnh: DL)

Mức độ thiệt hại cụ thể về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân đang được chính quyền địa phương tiếp tục thống kê.