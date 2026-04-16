Mưa đá tàn phá dâu tây, cà phê ở vùng cao Quảng Ngãi

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 2 ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Xã Tu Mơ Rông liên tiếp xuất hiện mưa đá. (Ảnh: Đ.T)

Những trận mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 5,1 ha cây trồng của người dân.

Tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát. Đối với sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, loại cây có giá trị kinh tế cao, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra để đánh giá thiệt hại cụ thể.

Ông A Kru – Trưởng thôn Đăk Chum 1 (xã Tu Mơ Rông) cho biết địa phương trước đây cũng từng xuất hiện mưa đá nhưng không kéo dài. Đợt này mưa đá hạt to, rơi dày, kéo dài liên tục khiến bà con rất lo lắng.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Dự báo thời tiết hôm nay 16/4, nắng nóng gay gắt còn xảy ra tại Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Mặc dù cường độ không còn gay gắt như những ngày trước nhưng đây vẫn là mức nhiệt cao, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Hôm nay, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Ở các khu vực khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Từ chiều tối 16/4, nhiều khu vực trên cả nước khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, không khí lạnh yếu kết hợp rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao khiến Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Khối không khí lạnh này không gây rét nhưng giúp nền nhiệt giảm, thời tiết miền Bắc chuyển mát, dễ chịu hơn.

Không chỉ miền Bắc, chiều tối và tối 16/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu và thậm chí đe dọa đến tính mạng con người.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.