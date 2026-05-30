'Thủ phạm' khiến nhiều người hắt hơi, khó thở khi ở trong phòng điều hòa

Trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, máy điều hòa trở thành "cứu tinh" giúp mọi người có được cảm giác thoải mái, dễ chịu, nhất là người dân đô thị lớn sống trong môi trường nhiều bê tông, kính và máy móc. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng vừa bước vào phòng điều hòa đã hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi, thậm chí khò khè, khó thở.

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu - Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang phản ứng với các dị nguyên tồn tại trong không khí.

Môi trường phòng kín, ít lưu thông không khí cùng độ ẩm phù hợp là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mạt bụi nhà phát triển. Những tác nhân này thường tích tụ trong hệ thống điều hòa nếu thiết bị không được vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ.

"Thủ phạm" khiến nhiều người hắt hơi, khó thở khi ở phòng điều hòa là nấm, mạt bụi...

Theo BS Thiệu, dị ứng do nấm mốc và mạt bụi nhà thường diễn biến âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mắt ngứa, đỏ; hắt hơi liên tục; ngứa mũi, chảy nước mũi trong; ngạt mũi hoặc nổi mẩn ngứa không rõ nguyên nhân. Một số trường hợp còn xuất hiện ho khan, khò khè hoặc cảm giác khó thở khi ở lâu trong phòng điều hòa.

Đáng chú ý, các triệu chứng này thường giảm hoặc biến mất khi người bệnh rời khỏi môi trường kín và tiếp xúc với không khí thông thoáng bên ngoài.

Để giảm nguy cơ dị ứng và các bệnh lý đường hô hấp trong mùa nắng nóng, bác sỹ khuyến cáo người dân vệ sinh điều hòa định kỳ, không đợi đến khi màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch. Đồng thời, nên tăng cường lưu thông không khí bằng cách mở cửa sổ vào những thời điểm thích hợp, tránh ở trong phòng kín liên tục nhiều giờ.

Khi dọn dẹp nhà cửa, người dân nên sử dụng khăn ẩm để lau các bề mặt thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông nhằm hạn chế bụi và bào tử nấm mốc phát tán vào không khí.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên chủ quan với những biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè, khó thở hoặc nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.