Xuyên đêm dập lửa trong công ty sản xuất giấy tại Hưng Yên

Vụ hỏa hoạn xảy ra từ đêm 29/5 đến rạng sáng 30/5, thiêu rụi gần như toàn bộ kho xưởng rộng khoảng 5.000 m² của Công ty MyHan, thuộc Cụm công nghiệp Tân Quang (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng cứu hỏa xuyên đêm dập lửa tại kho xưởng sản xuất giấy của Công ty MyHan.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 29/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng sản xuất giấy của công ty. Do bên trong chứa lượng lớn giấy thành phẩm và bìa carton nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn và gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh cùng lực lượng công an có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo hành lang cho xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy.

Hàng chục lượt phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên được huy động xuyên đêm để khống chế ngọn lửa.

Toàn bộ kho xưởng rộng khoảng 5.000 m² của Công ty MyHan bị hư hại nặng vì hỏa hoạn.

Đến rạng sáng 30/5, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra cháy không có người mắc kẹt bên trong nhà xưởng.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 30/5, ông Đỗ Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh, cho biết lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát nhằm ngăn ngừa nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.