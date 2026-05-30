Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ

Quyết định số 170 của Bộ Chính trị nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, sáng 29/5. (Ảnh: VGP)

Đảng ủy Chính phủ có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Đảng ủy Chính phủ đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với Chính phủ, Đảng bộ Chính phủ.

Bộ Chính trị quy định 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Chính phủ. Trong đó, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng nền hành chính quốc gia...

Đảng ủy Chính phủ thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Chính phủ cũng ủy quyền cho Ban Thường vụ, tập thể Thường trực Đảng ủy, tập thể, gồm Bí thư, các Phó Bí thư, các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là trưởng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Đảng ủy phù hợp đặc điểm, tình hình của Đảng bộ.

Bộ Chính trị cũng quy định 12 nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ

Theo Quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy sẽ do Bộ Chính trị chỉ định.

Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Thủ tướng; Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 - 3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 Ủy viên Trung ương Đảng, cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất.

Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư; Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng (nếu có); các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định. Số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra từ 11-13, gồm một số ủy viên kiêm nhiệm và chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm.

Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng. Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy là các ủy viên Ban Thường vụ kiêm nhiệm, mỗi cơ quan bố trí không quá 4 cấp phó chuyên trách (đến hết năm 2030, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tối đa không quá 3).

Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định bố trí cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp. Tổng số cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc (kể cả Đoàn Thanh niên) do Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định trong tổng biên chế được giao.

Cơ quan Đảng ủy gồm các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ chuyên trách, cán bộ, công chức, người lao động ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cơ quan Đoàn Thanh niên. Một Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách (là ủy viên Trung ương Đảng nếu có) làm Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy, chủ tài khoản của Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách là phó thủ trưởng cơ quan Đảng ủy.

Cơ quan Đảng ủy trực tiếp quản lý hành chính, điều phối hoạt động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ; thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nghiên cứu khoa học, quản lý nội bộ với cán bộ, công chức, người lao động.

Đảng bộ cơ quan Đảng ủy (gồm tổ chức đảng và đảng viên công tác ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cơ quan Đoàn Thanh niên) trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, bố trí 1 Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ (là Ủy viên Trung ương Đảng nếu có) làm Bí thư. Số lượng, cơ cấu của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đảng ủy Chính phủ có trụ sở làm việc đặt tại cơ quan Chính phủ, có con dấu, tài khoản riêng, được cấp kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động.