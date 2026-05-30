Đội hình dự kiến PSG vs Arsenal: Ai kèm được Kvaratskhelia?

Trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2025/26 là màn đọ sức giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal. Đội hình PSG và Arsenal dự kiến có đầy đủ những gương mặt quen thuộc khi cả 2 đội đều không có nhiều tổn thất về lực lượng trong ngày cuối cùng của mùa giải.

Thông tin đội hình PSG và Arsenal

Nỗi lo lớn nhất đối với Paris Saint-Germain chắc chắn nằm ở vị trí hậu vệ phải. Archaf Hakimi vắng mặt gần 5 tuần vì chấn thương gân kheo trong trận bán kết lượt đi gặp Bayern Munich.

Cầu thủ người Morocco tập luyện trở lại và có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng chưa chắc đá chính. Trong trường hợp Hakimi không thể thi đấu, tiền vệ trung tâm Warren Zaire-Emery tiếp tục được tin tưởng đá hậu vệ phải giống như những trận gần đây.

Hakimi trở lại là tin vui đối với Paris Saint-Germain. (Ảnh: Reuters)

Ở vị trí thủ môn, Matvey Safonov đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Enrique bằng phong độ ổn định. Bộ đôi trung vệ Marquinhos và Willian Pacho án ngữ trước khung thành. Bên hành lang trái, sự lựa chọn số một chắc chắn là Nuno Mendes với khả năng lên công về thủ toàn diện. Tuy nhiên, cầu thủ này vừa bị chấn thương đùi và có thể không đạt thể trạng tốt nhất.

Huấn luyện viên Luis Enrique nhiều khả năng sẽ sắp xếp cho Ruben Neves chơi thấp nhất ở tuyến tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 bên cạnh bộ đôi Vitinha và Fabian Ruiz.

Trên hàng công, tiền đạo trái Khvicha Kvaratskhelia và tiền đạo phải Desire Doue hỗ trợ cho chủ công Ousmane Dembele. Đương kim Quả bóng vàng vừa bị đau ở trận đấu gần nhất nhưng chỉ là chấn thương nhẹ ở bắp chân, vẫn kịp bình phục.

Arsenal cũng chịu tổn thất ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ben White chấn thương dây chằng, Jurrien Timber mới trở lại tập luyện sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương háng.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Mikel Arteta phải xếp Cristhian Mosquera đá chính ở vị trí không phải sở trường. Dù Mosquera từng vài lần được sử dụng ở cánh phải, đây là phương án mang đến nhiều nỗi lo khi anh phải đối đầu với Khvicha Kvaratskhelia.

Ở cánh đội diện, Piero Hincapie mang đến sự yên tâm lớn hơn so với Riccardo Calafiori trên khía cạnh phòng ngự. William Saliba và Gabriel Magalhaes cùng David Raya - dĩ nhiên là cái tên chắc suất bắt chính - là những điểm tựa đáng tin cậy ở hàng thủ của Arsenal.

Saka là niềm hy vọng của Arsenal trên hàng công trong các trận đấu lớn. (Ảnh: Reuters)

HLV Arteta có nhiều phương án cho hàng tiền vệ. Mikel Merino mới trở lại và khó đá chính ngay, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn Cristian Norgaard, Declan Rice, Martin Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze và Martin Odegaard. Trong những trận cuối mùa giải, Arsenal ra sân với Rice và Lewis-Skelly đá cặp trong sơ đồ 4-2-3-1, Odegaard được ưu tiên hơn Eze ở vị trí số 10.

Leandro Trossard tìm lại được phong độ ở giai đoạn cuối mùa giải có cơ hội đá chính cao hơn Gabriel Martinelli - người chỉ phù hợp hơn khi vào sân ở cuối trận hoặc trong thế trận phản công. Ở vị trí tiền đạo phải, Bukayo Saka đương nhiên là lựa chọn số một khi đủ thể lực.

Arsenal luân phiên sử dụng Kai Havertz và Viktor Gyokeres. Havertz thường được ưu tiên trong các trận đấu lớn nhưng phong độ của cầu thủ này hiện tại không tốt bằng Gyokeres.

Đội hình dự kiến PSG vs Arsenal

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres.