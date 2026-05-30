Hà Nội dự kiến cho một số tuyến phố, dịch vụ hoạt động xuyên đêm

TP Hà Nội đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết về hoạt động đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ban đêm. Mục tiêu là khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đô thị, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, văn hóa và dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt.

Theo dự thảo, kinh tế đêm là tổng thể các hoạt động sản xuất, cung ứng, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch, thương mại, ẩm thực, vui chơi, giải trí, thể thao, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ, được tổ chức chủ yếu trong khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Thành phố dự kiến áp dụng cơ chế linh hoạt theo từng khu vực và loại hình dịch vụ. Trong đó, khung từ 18h đến 24h được xác định là thời gian hoạt động chính phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Các hoạt động du lịch, văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, biểu diễn nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ được khuyến khích tổ chức tại các khu vực đáp ứng điều kiện về hạ tầng, môi trường, an ninh và trật tự.

Hà Nội đề xuất phát triển 6 mô hình kinh tế đêm.

Khung từ 18h đến 2h sáng áp dụng đối với các khu phát triển thương mại và văn hóa, phố đi bộ, khu du lịch, khu vực được quy hoạch phát triển kinh tế đêm và các mô hình đáp ứng điều kiện hoạt động.

Khung từ 18h đến 6h sáng sẽ được xem xét áp dụng có giới hạn tại một số khu vực, tuyến phố hoặc tổ hợp dịch vụ tách biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ về hạ tầng, an ninh, trật tự và quản lý đô thị. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế.

Dự thảo đề xuất phát triển 6 mô hình kinh tế đêm gồm: không gian trung tâm lịch sử - di sản; văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; thương mại, dịch vụ và đô thị mới; cảnh quan và hành lang sinh thái đô thị; di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống; cùng trục cảnh quan sông Hồng.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các di sản văn hóa trọng điểm sẽ được định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đêm gắn với trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực truyền thống. Hồ Tây và các tuyến phố đi bộ được kỳ vọng trở thành trung tâm của các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và sáng tạo về đêm.

Ngoài ra, Hà Nội cũng hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đêm tại hai bờ sông Hồng, Hồ Tây, hệ thống công viên, hồ lớn và cầu Long Biên. Nhiều điểm đến văn hóa tâm linh, làng nghề và du lịch cộng đồng như phủ Tây Hồ, chùa Hương, Cổ Loa, đền Sóc hay chùa Thầy cũng nằm trong định hướng hình thành các không gian văn hóa đêm đặc sắc.

Đặc biệt, trục cảnh quan sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo về đêm, kết nối các hoạt động nghệ thuật, thương mại và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Hà Nội khi đêm xuống.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 2/6.