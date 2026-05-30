World Cup 2026 hôm nay 30/5: Neymar bị tố che giấu mức độ chấn thương

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 30/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Neymar bị tố che giấu mức độ nghiêm trọng của chấn thương, ngôi sao Italy đổi quốc tịch thi đấu cho Australia, Messi thiết lập kỷ lục mới và tình trạng vé vòng loại tại Mỹ.

Neymar bị tố che giấu chấn thương để dự World Cup

Theo The Sun, Neymar đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi xuất hiện thông tin cho rằng anh đã che giấu mức độ nghiêm trọng của chấn thương bắp chân trước khi lên tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026.

Một nguồn tin thừa nhận: “Cảm giác như cả nền bóng đá Brazil đang bị giữ làm con tin bởi bi kịch Neymar".

Ngôi sao 34 tuổi được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách tham dự World Cup sau khi nhận được sự ủng hộ từ nhiều trụ cột của đội tuyển, trong đó có Casemiro và Vinicius Jr. Theo các nguồn tin từ Brazil, Ancelotti chỉ quyết định triệu tập tiền đạo của Santos sau một cuộc họp trực tuyến diễn ra khoảng một tháng trước thời điểm công bố danh sách chính thức.

Tuy nhiên, những thông tin mới đây cho thấy chấn thương bắp chân của Neymar nghiêm trọng hơn đáng kể so với những gì cầu thủ này và CLB Santos từng thông báo.

Điều đó khiến một số thành viên trong đội tuyển bắt đầu đặt câu hỏi liệu họ có bị lừa dối hay không, đồng thời băn khoăn liệu việc ủng hộ Neymar góp mặt tại World Cup có phải là quyết định đúng đắn.

Trong trận đấu giữa Santos và Coritiba tại giải Vô địch quốc gia Brazil ngày 17/5, Neymar gặp vấn đề ở bắp chân. Santos đã thông báo với Liên đoàn Bóng đá Brazil rằng cầu thủ này chỉ bị tụ dịch nhẹ và bầm tím không đáng kể, đồng nghĩa với việc anh có thể tham gia tập luyện ngay từ ngày đầu tiên của đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Neymar bỏ lỡ buổi tập đầu tiên và được đưa đến phòng khám để xác định rõ tình hình chấn thương. Trái với báo cáo ban đầu từ CLB Santos rằng Neymar chỉ bị sưng nhẹ, đội ngũ y tế của đội tuyển Brazil phát hiện ra vết rách ở bắp chân phải của ngôi sao này.

Neymar nhiều khả năng sẽ không góp mặt ở hai trận giao đấu của tuyển Brazil gặp Panama và Ai Cập trước thềm World Cup 2026 do chấn thương cơ bắp chân cấp độ hai. Theo dự kiến, tiền đạo 34 tuổi cần từ hai đến ba tuần để hồi phục. Điều đó cũng khiến khả năng Neymar ra sân trong trận mở màn World Cup của Brazil gặp Morocco vào ngày 14/6 còn bỏ ngỏ.

Ngôi sao tuyển Italy đổi quốc tịch để đá World Cup 2026

Trong bối cảnh đội tuyển Italy liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ Cristian Volpato quyết định chuyển đổi quốc tịch thi đấu quốc tế để khoác áo đội tuyển quốc gia Australia.

Theo The Guardian, tiền đạo 22 tuổi đã được triệu tập lên đại bản doanh của Socceroos tại Los Angeles để chuẩn bị cho trận giao hữu với Mexico. Đây là bước ngoặt đáng chú ý bởi cách đây bốn năm, Volpato từng từ chối cơ hội đại diện cho Australia tại World Cup 2022 ở Qatar.

Volpato sinh ra và lớn lên tại Sydney, mang hai quốc tịch Australia và Italy. Trong những năm qua, anh lựa chọn gắn bó với các đội trẻ Italy, từ U19 đến U21. Tuy nhiên, việc Azzurri tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2026 đã khiến tiền đạo 22 tuổi cân nhắc lại tương lai.

Liên đoàn bóng đá Australia (FA) vẫn đang chờ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận các thủ tục liên quan đến việc Cristian Volpato chuyển sang khoác áo đội tuyển Australia. Cơ quan này kỳ vọng mọi thủ tục sẽ được hoàn tất trước khi HLV Tony Popovic công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup vào ngày 1/6.

Messi sắp phá kỷ lục của Maradona tại World Cup

Việc Messi tham dự World Cup lần thứ 6 không chỉ là cột mốc chưa từng có với một cầu thủ Argentina, mà còn mở ra cơ hội để anh vượt qua một kỷ lục gắn liền với huyền thoại Diego Maradona.

Tại World Cup 2026, Messi sẽ trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên đeo băng đội trưởng ở bốn kỳ World Cup khác nhau. Anh đảm nhận vai trò thủ quân từ World Cup 2014 tại Brazil, sau đó tiếp tục dẫn dắt đội tuyển ở các kỳ World Cup 2018 và 2022.

Thành tích này giúp Messi cân bằng kỷ lục của Maradona, người từng làm đội trưởng Argentina tại ba kỳ World Cup liên tiếp gồm Mexico 1986, Italy 1990 và Mỹ 1994. Khi bước ra sân tại World Cup 2026 với tấm băng thủ quân trên tay, Messi sẽ chính thức vượt qua đàn anh huyền thoại.

Trong lịch sử đội tuyển Argentina, nhiều danh thủ từng đảm nhận vai trò đội trưởng ở World Cup. Daniel Passarella là người đầu tiên nâng cao cúp vàng thế giới cho Argentina vào năm 1978 và tiếp tục giữ băng đội trưởng tại World Cup 1982. Sau thời Maradona, trọng trách này lần lượt được trao cho Diego Simeone, Juan Sebastian Veron, Juan Pablo Sorin, Javier Mascherano và sau đó là Messi.

Người hâm mộ Mỹ chi đậm để xem đội nhà đấu vòng bảng

Theo Forbes, nhu cầu mua vé xem các trận vòng bảng World Cup 2026 đang tăng mạnh, trong đó đội tuyển Mỹ là cái tên thu hút sự quan tâm lớn nhất tại Mỹ và Canada. Theo dữ liệu từ nền tảng bán SeatGeek, giá vé trung bình để theo dõi ba trận vòng bảng của đội tuyển này hiện vào khoảng 1.453 USD (khoảng hơn 38 triệu đồng), cao hơn bất kỳ đội tuyển nào khác góp mặt tại giải đấu.

"Giá vé các trận đấu vòng bảng của Mỹ đang được định giá như một sự kiện thể thao lớn của Mỹ, tương đương với World Series hay Chung kết NBA. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, Mỹ được đăng cai World Cup. Người hâm mộ hiểu rằng cơ hội chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu tại một kỳ World Cup trên sân nhà là trải nghiệm hiếm có, thậm chí chỉ đến một lần trong đời", Chris Leyden, Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị danh mục của SeatGeek nhận định.

Trong số ba trận vòng bảng của đội tuyển Mỹ, cuộc đối đầu với Paraguay vào ngày 12/6 đang có giá vé cao nhất. Theo SeatGeek, người hâm mộ đã chi trung bình 1.765 USD (khoảng hơn 46 triệu đồng) cho một tấm vé để theo dõi trận đấu diễn ra trên sân SoFi ở Los Angeles.