Thấy chốt đo nồng độ cồn, tài xế khóa xe rồi bò ra ghế sau nằm ngủ

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 2, lực lượng chức năng phát hiện nam tài xế có hành vi né tránh việc kiểm tra bằng cách dừng xe, khóa cửa rồi xuống ghế sau nằm ngủ.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 27/5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tại Km132 Quốc lộ 2, thuộc phường An Tường.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ô tô biển kiểm soát 22A-252.17 do người đàn ông cầm lái đi đến gần khu vực kiểm tra. Khi còn cách chốt một đoạn, người này cho xe dừng lại, tắt máy, khóa cửa rồi bò từ ghế lái xuống ghế sau nằm bất động.

Tài xế V.Đ.L. thời điểm bị CSGT kiểm tra tối 27/5. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, CSGT tiếp cận phương tiện, nhiều lần gọi người bên trong xe mở cửa để làm việc nhưng không nhận được phản hồi.

Để bảo đảm an toàn cho tài xế cũng như phục vụ công tác kiểm tra, tổ công tác đã xác minh thông tin và liên hệ người thân mang chìa khóa dự phòng đến hiện trường.

Sau khi cửa xe được mở, nam tài xế được xác định là V.Đ.L. (SN 1985, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm việc, người này tiếp tục có biểu hiện muốn nằm xuống đường thay vì chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định, tài xế đã hợp tác kiểm tra. Kết quả đo cho thấy người này có nồng độ cồn ở mức 0,277 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với mức vi phạm trên, tài xế bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không tìm cách né tránh hoặc đối phó lực lượng chức năng khi kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.