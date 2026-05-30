Xuất bản ngày 30/05/2026 09:22 AM
Giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ bao nhiêu?

Hoàng Lan
Giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ hầu hết được các doanh nghiệp niêm yết tương đương nhiều khu vực khác trên cả nước.

Theo khảo sát, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ hầu hết được giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng miếng SJC tại Cần Thơ cập nhật lúc 8h30 ngày 30/5/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Doji

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

PNJ

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Như vậy, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra đối với vàng miếng SJC tại Cần Thơ đang ở mức 3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đòi hỏi các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm xuống tiền để tối ưu hóa lợi nhuận, tránh rủi ro đảo chiều trong ngắn hạn.

Bảng giá một số loại vàng khác tại Cần Thơ

Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại khu vực Cần Thơ được cập nhật lúc 8h30 ngày 30/5/2026:

Thương hiệuLoại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Cần Thơ Nhẫn SJCCT 99.99%155.800.000158.800.000đồng/lượng
Nữ trang 99.99%153.800.000157.300.000đồng/lượng
Nữ trang 99%149.240.000155.740.000đồng/lượng
Nữ trang 98%147.660.000154.160.000đồng/lượng
Nữ trang 75%109.230.000118.130.000đồng/lượng
Nữ trang 68%98.210.000107.110.000đồng/lượng
PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9156.000.000159.000.000đồng/lượng
Vàng Kim Bảo 999.9156.000.000159.000.000đồng/lượng
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9156.000.000159.000.000đồng/lượng
Vàng nữ trang 999.9153.600.000157.600.000đồng/lượng
Vàng nữ trang 999153.440.000157.440.000đồng/lượng
Vàng nữ trang 9920150.140.000156.340.000đồng/lượng
Vàng nữ trang 9914.982.000156.020.00đồng/lượng
Vàng 916 (22K)138.160.000144.360.000đồng/lượng
Vàng 750 (18K)109.300.000118.200.000đồng/lượng
Vàng 680 (16.3K)98.270.000107.170.000đồng/lượng
Vàng 585 (14K)83.300.00092.200.000đồng/lượng

Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày, Người mua nên kiểm tra giá vàng tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Địa chỉ mua bán vàng miếng SJC uy tín tại Cần Thơ

Để đảm bảo tính pháp lý, chất lượng sản phẩm cũng như mua được đúng giá niêm yết, người dân tại Cần Thơ nên lựa chọn các đại lý và trung tâm được cấp phép chính thức.

Với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Cần Thơ, khách hàng có thể đến hai địa chỉ gồm:

- Trung tâm trang sức SJC: Số 05 đường Nguyễn Trãi, P. Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ (Đối diện Điện lực TPCT). Đây là trụ sở chính thức chuyên cung cấp và kiểm định vàng miếng SJC lớn nhất khu vực.

- Trung tâm Trang sức SJC: Số 34-36 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Thành Phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các cửa hàng của Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) tại Cần Thơ hoặc Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Cần Thơ.

5 cây vàng 9999 bao nhiêu tiền?

Cập nhật bảng giá mới nhất dưới đây để biết 5 cây vàng 9999 bao nhiêu tiền và nên mua vào hay bán ra nhằm tối ưu hóa lợi nhuận?

Tin thế giới nổi bật trong ngày 30/5

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 30/5, cập nhật sự kiện quốc tế về Mỹ - Iran, Nga-Ukraine, lễ quốc tang ông Khamenei và việc gỡ tên ông Trump khỏi Trung tâm Kennedy.