Giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ bao nhiêu?

Giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ
Theo khảo sát, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ hầu hết được giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Dưới đây là bảng giá vàng miếng SJC tại Cần Thơ cập nhật lúc 8h30 ngày 30/5/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng miếng SJC
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Doji
Vàng miếng SJC
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
PNJ
Vàng miếng SJC
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Như vậy, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra đối với vàng miếng SJC tại Cần Thơ đang ở mức 3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đòi hỏi các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm xuống tiền để tối ưu hóa lợi nhuận, tránh rủi ro đảo chiều trong ngắn hạn.
Bảng giá một số loại vàng khác tại Cần Thơ
Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại khu vực Cần Thơ được cập nhật lúc 8h30 ngày 30/5/2026:
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|SJC Cần Thơ
|Nhẫn SJCCT 99.99%
|155.800.000
|158.800.000
|đồng/lượng
|Nữ trang 99.99%
|153.800.000
|157.300.000
|đồng/lượng
|Nữ trang 99%
|149.240.000
|155.740.000
|đồng/lượng
|Nữ trang 98%
|147.660.000
|154.160.000
|đồng/lượng
|Nữ trang 75%
|109.230.000
|118.130.000
|đồng/lượng
|Nữ trang 68%
|98.210.000
|107.110.000
|đồng/lượng
|PNJ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|156.000.000
|159.000.000
|đồng/lượng
|Vàng Kim Bảo 999.9
|156.000.000
|159.000.000
|đồng/lượng
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|156.000.000
|159.000.000
|đồng/lượng
|Vàng nữ trang 999.9
|153.600.000
|157.600.000
|đồng/lượng
|Vàng nữ trang 999
|153.440.000
|157.440.000
|đồng/lượng
|Vàng nữ trang 9920
|150.140.000
|156.340.000
|đồng/lượng
|Vàng nữ trang 99
|14.982.000
|156.020.00
|đồng/lượng
|Vàng 916 (22K)
|138.160.000
|144.360.000
|đồng/lượng
|Vàng 750 (18K)
|109.300.000
|118.200.000
|đồng/lượng
|Vàng 680 (16.3K)
|98.270.000
|107.170.000
|đồng/lượng
|Vàng 585 (14K)
|83.300.000
|92.200.000
|đồng/lượng
Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày, Người mua nên kiểm tra giá vàng tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.
Địa chỉ mua bán vàng miếng SJC uy tín tại Cần Thơ
Để đảm bảo tính pháp lý, chất lượng sản phẩm cũng như mua được đúng giá niêm yết, người dân tại Cần Thơ nên lựa chọn các đại lý và trung tâm được cấp phép chính thức.
Với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Cần Thơ, khách hàng có thể đến hai địa chỉ gồm:
- Trung tâm trang sức SJC: Số 05 đường Nguyễn Trãi, P. Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ (Đối diện Điện lực TPCT). Đây là trụ sở chính thức chuyên cung cấp và kiểm định vàng miếng SJC lớn nhất khu vực.
- Trung tâm Trang sức SJC: Số 34-36 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Thành Phố Cần Thơ.
Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các cửa hàng của Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) tại Cần Thơ hoặc Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI Cần Thơ.
Bình luận