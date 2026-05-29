3 cách làm sạch máy hút mùi không cần tháo rời

Trong quá trình chế biến thức ăn, đặc biệt là các món chiên xào, hỗn hợp hơi nước và các hạt dầu mỡ li ti sẽ bay lên và được hút vào hệ thống thông hơi của máy hút mùi. Khi tiếp xúc với bề mặt kim loại của màng lọc và buồng hút, lượng mỡ này bị làm lạnh nhanh chóng, ngưng tụ và bám chặt lại.

Theo thời gian, dưới tác động của quá trình oxy hóa từ không khí, lớp mỡ này trở nên keo đặc, biến thành những mảng bám cứng đầu gây bít tắc khe hở, làm giảm lưu lượng gió và bắt buộc động cơ phải hoạt động với tải trọng lớn hơn, gây tốn điện và ồn ào.

Thông thường, để vệ sinh máy hút mùi triệt để, người dùng thường được khuyên nên tháo rời hoàn toàn lớp lưới lọc kim loại và khay hứng. Tuy nhiên, thao tác tháo lắp thường xuyên nếu không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến gãy các ngàm khóa bằng nhựa, làm móp méo cấu trúc lưới nhôm mỏng, hoặc nguy hiểm hơn là vô tình làm rò rỉ nước vào bo mạch gây chập cháy.

Đứng trước rủi ro đó, việc ứng dụng các nguyên lý hóa học và vật lý cơ bản để làm sạch tại chỗ (in-place cleaning) đang trở thành giải pháp thông minh. Phương pháp làm sạch máy hút mùi không cần tháo rời vừa tối ưu hóa thời gian vừa giúp bảo vệ tính vẹn toàn cho hệ thống máy.

Chanh và giấm trắng được ứng dụng rất nhiều trong việc làm sạch nhà bếp. (Ảnh: FP)

Cách 1: Dùng giấm và chanh

Đây là giải pháp an toàn tuyệt đối, sử dụng hơi nước bão hòa kết hợp với tính axit tự nhiên để bóc tách mảng bám mà không cần bất kỳ tác động lực cơ học mạnh nào lên máy. Mỡ động vật và dầu thực vật đều có điểm nóng chảy nhất định. Khi hơi nước nóng bốc lên, nó cung cấp một lượng nhiệt liên tục làm màng mỡ chuyển đổi trạng thái từ rắn sang lỏng.

Song song, axit citric trong chanh và axit axetic trong giấm đóng vai trò như một dung môi sinh học, nhẹ nhàng cắt đứt các liên kết của mảng bám hữu cơ, đồng thời khử sạch mùi tanh hôi lưu cữu trong buồng hút.

Các bước làm sạch máy hút mùi bằng giấm và chanh:

- Chuẩn bị một chiếc nồi miệng rộng, đổ vào khoảng 1 lít nước sạch cùng 1 bát con giấm trắng hoặc nước cốt của 3 đến 4 quả chanh, thả cả phần vỏ vào nồi để tận dụng tinh dầu.

- Đặt nồi lên bếp ngay phía dưới trung tâm của máy hút mùi. Bật bếp đun sôi, đồng thời khởi động máy ở mức công suất thấp nhất để quạt từ từ hút luồng hơi nóng lên.

- Duy trì việc đun sôi liu riu trong khoảng 15 đến 20 phút. Hơi nước mang theo dung môi axit sẽ len lỏi vào từng rãnh nhỏ của lưới lọc và khoang trong của máy.

- Tắt bếp và tắt hoàn toàn máy hút mùi. Lúc này, lớp mỡ đã bị hóa lỏng, bạn chỉ cần dùng một chiếc khăn sợi hơi ẩm lau nhẹ qua bề mặt màng lưới. Mọi cặn bẩn sẽ bong ra dễ dàng mà không cần chà xát.

Cách 2: Dùng baking soda và xà phòng

Đối với những thiết bị lâu ngày không vệ sinh, lớp mỡ đã khô cứng thì phương pháp xông hơi đơn thuần có thể không đủ mạnh. Việc áp dụng tính kiềm của baking soda sẽ mang lại sức mạnh đánh bay vết bẩn tốt hơn.

Baking soda là hợp chất kiềm tính. Khi tiếp xúc với các axit béo trong lớp dầu mỡ, nó sẽ kích hoạt phản ứng xà phòng hóa tự nhiên. Khi được kết hợp cùng các chất hoạt động bề mặt có trong nước rửa bát, hỗn hợp này sẽ làm giảm sức căng bề mặt, giúp dung dịch thâm nhập sâu và nhũ tương hóa lớp mỡ thành các phân tử lơ lửng, dễ dàng lau trôi.

Các bước làm sạch máy hút mùi bằng baking soda và xà phòng:

- Pha hỗn hợp gồm: 300ml nước ấm, 2 thìa canh baking soda và vài giọt nước rửa bát vào một bình xịt cầm tay. Lắc mạnh để bột kiềm tan hoàn toàn.

- Che chắn khu vực mặt bếp bên dưới bằng giấy báo hoặc tấm nylon để hứng nước bẩn nhỏ giọt xuống.

- Xịt trực tiếp và phủ một lớp dày dung dịch lên toàn bộ bề mặt dưới của lưới lọc nhôm.

- Để nguyên trạng thái này trong khoảng 10 đến 15 phút, tạo thời gian cho phản ứng hóa học xảy ra trọn vẹn.

- Dùng một chiếc khăn nhúng nước ấm vắt kiệt, tiến hành lau dọc theo các rãnh của lưới. Lớp cặn cháy vàng sẽ bị bóc tách và dính vào khăn một cách nhanh chóng.

Sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng khiến công việc dọn dẹp và làm sạch máy hút mùi dễ dàng hơn. Ảnh: FSN

Cách 3: Dùng dung dịch chuyên dụng

Nếu bộ phận lồng quạt tuabin bên trong động cơ, nơi tay không thể với tới để lau bị đóng mỡ, bạn cần tận dụng chính nguyên lý vận hành khí động học của thiết bị để đưa chất làm sạch chuyên dụng vào sâu bên trong.

Bằng cách lợi dụng lực hút xoáy của quạt gió, các phân tử của dung dịch tẩy rửa chuyên dụng dạng xịt bọt hoặc chứa enzyme phân giải mỡ sẽ được cuốn đi và phủ đều lên toàn bộ bề mặt hệ thống cánh quạt ẩn. Hóa chất sẽ tự động phá vỡ cấu trúc mỡ và nhờ lực hấp dẫn, mỡ lỏng sẽ chảy trôi ngược trở lại xuống dưới.

Các bước thực hiện:

- Lót kỹ mặt bếp. Khởi động máy hút mùi ở mức công suất cao.

- Dùng bình xịt tẩy rửa dầu mỡ nhà bếp phun thành dạng sương trực tiếp vào các khe của lưới hút. Lực khí động học sẽ lập tức hút các hạt sương hóa chất này lọt sâu vào buồng động cơ.

- Tiếp tục xịt khoảng 4-5 lần rồi tắt máy. Đợi khoảng 5 đến 10 phút để hóa chất bẻ gãy cấu trúc cô đặc của dầu mỡ.

- Khi thấy lớp mỡ đục bắt đầu nhỏ giọt xuống tấm lưới và khay hứng, bạn dùng khăn ẩm lau dọn sạch sẽ phần mỡ dư thừa đọng lại. Lặp lại quá trình xịt thêm một lần nếu mỡ vẫn còn ra nhiều.

Lưu ý khi làm sạch máy hút mùi không tháo rời

Ngắt nguồn điện trước khi thao tác vật lý: Trước khi tiến hành bước lau bằng khăn ẩm chạm trực tiếp vào màng kim loại, hãy luôn đảm bảo đã rút phích cắm hoặc tắt aptomat nhằm loại trừ mọi rủi ro giật điện.

Tránh ẩm ướt khu vực bảng điều khiển: Khu vực phím bấm cơ hoặc phím cảm ứng là nơi chứa vi mạch điện tử rất nhạy cảm. Tuyệt đối không xịt dung dịch dạng lỏng về phía này, chỉ sử dụng khăn vắt thật khô để lau nhẹ bề mặt.

Duy trì tần suất hợp lý: Đừng đợi đến khi máy phát ra tiếng ồn lớn hoặc mỡ vàng nhỏ giọt xuống thức ăn mới vệ sinh. Việc vận dụng các phương pháp làm sạch này định kỳ 2 đến 3 tuần một lần sẽ ngăn chặn nguy cơ đóng bám sâu, giữ cho động cơ luôn vận hành êm ái, kéo dài tuổi thọ thiết bị và kiến tạo không gian bếp luôn trong lành.

Tùy Ý