Đề xuất thu phí vào Vành đai 1 Hà Nội theo từng loại xe, miễn giảm cho xe cứu thương

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có bản tổng hợp Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, Sở đã nhận được tổng số 31 văn bản đóng góp ý kiến bao gồm: 4 văn bản góp ý đối với các chính sách và nhóm vấn đề của nghị quyết và 27 văn bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết.

Về các văn bản góp ý, tham vấn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa chính sách thu phí giảm ùn tắc giao thông với chính sách vùng phát thải thấp, đảm bảo không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, lộ trình và công cụ quản lý; xác định thu phí là công cụ kinh tế hỗ trợ điều tiết giao thông, gắn với mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy giao thông xanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc xác định mức phí phân biệt theo nhóm phương tiện, mức độ phát thải, loại nhiên liệu, quy chuẩn khí thải, thời gian và khu vực lưu thông, khuyến khích phương tiện xanh, công cộng và phục vụ nhu cầu thiết yếu, hạn chế phương tiện phát thải cao vào khu vực trung tâm.

Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện vào Vành đai 1 từ 2028. (Ảnh: Thành Long)

Nguồn thu từ phí giảm ùn tắc được đề xuất ưu tiên sử dụng cho phát triển vận tải hành khách công cộng, hạ tầng giao thông xanh, hạ tầng sạc điện, bãi đỗ trung chuyển, hệ thống giám sát phương tiện và các nhiệm vụ giảm ô nhiễm không khí liên quan.

Tương tự, UBND xã Ô Diên cũng đề nghị nghiên cứu thời gian thu phí các phương tiện giao thông vào nội đô (thay thời điểm cụ thể bằng phương án bắt đầu thực hiện khi hoàn thiện xong các hạ tầng giao thông công cộng Metro, xe buýt..); đồng thời miễn giảm phí cho xe công vụ, cứu thương.

Về nội dung trên, Sở Xây dựng cho biết, khi UBND thành phố xây dựng đề án thu phí thì các nội dung này sẽ được đưa vào.

Theo nội dung dự thảo, thành phố thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực trong Vành đai 1 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028, khu vực trong Vành đai 2 từ ngày 1/1/2030 và khu vực trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng đề án thu phí và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay, khu vực nội đô thành phố chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng xe cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông hạn chế. Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu vực trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào khu vực nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng xe cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.