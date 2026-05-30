Công nghệ 30/5: Nvidia tung chip N1X, Acer ra mắt màn hình gaming siêu tốc

(VTC News) -

Nvidia hé lộ chip laptop N1X tại Computex

Nvidia đang chuẩn bị công bố dòng chip laptop Arm-powered mới mang tên N1 và N1X tại sự kiện Computex ở Đài Bắc. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở ra "kỷ nguyên PC mới" khi Microsoft, Arm và chính Nvidia đều đồng loạt tung teaser trên mạng xã hội.

CEO Nvidia Jensen Huang trong một sự kiện của hãng. (Nguồn Patrick T. Fallon)

Theo nguồn tin, các hãng lớn như Lenovo và Dell đã sẵn sàng giới thiệu những mẫu laptop tích hợp N1X. Điều này hứa hẹn mang lại sự cạnh tranh mạnh mẽ, khi Qualcomm sẽ không còn giữ độc quyền Windows 11 trên nền tảng Arm.

Sự kiện Computex diễn ra vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ), được kỳ vọng sẽ là màn ra mắt chính thức của Nvidia trong lĩnh vực chip laptop. Giới công nghệ đang chờ đợi xem liệu N1X có thể tạo nên cuộc cách mạng về hiệu năng và AI trên máy tính cá nhân.

Acer ra mắt loạt màn hình Predator và Nitro mới

Acer vừa công bố dòng màn hình gaming Predator và Nitro thế hệ mới, mang đến trải nghiệm hình ảnh vượt trội cho cả game thủ chuyên nghiệp lẫn người dùng phổ thông. Các sản phẩm nổi bật gồm Predator XB273K 3D với công nghệ theo dõi mắt 3D, Predator X34 F1 với tấm nền QD-OLED tốc độ quét 360 Hz, cùng nhiều mẫu Nitro độ phân giải 5K và tần số quét lên đến 540 Hz.

Mẫu màn hình Predator XB273K 3D mới. (Nguồn: Acer)

Điểm chung của loạt màn hình này là hỗ trợ công nghệ chống xé hình như AMD FreeSync Premium Pro và NVIDIA G-SYNC Compatible, giúp hình ảnh mượt mà và sắc nét. Acer cũng tích hợp nhiều tính năng bảo vệ mắt như BlueLightShield Pro và Flickerless, phù hợp cho những phiên chơi game kéo dài.

Theo kế hoạch, các mẫu Predator và Nitro sẽ được bán ra từ cuối năm nay tại Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, với mức giá khởi điểm từ 699 USD. Đây được xem là bước tiến lớn của Acer trong việc nâng tầm trải nghiệm gaming toàn cầu.

Viettel tôn vinh 20 "ngôi sao" toàn cầu

Ngày 29/5, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức sự kiện thường niên Viettel’s Stars nhằm vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc. Đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực vượt qua giới hạn, đóng góp vào sự phát triển chung của tập đoàn.

Anh Nguyễn Văn Cung, nhân viên kỹ thuật của Viettel, trực tiếp đưa 40 người dân, trong đó có 11 trẻ em, thoát khỏi vùng nguy hiểm trong đợt lũ lịch sử nhấn chìm Đắk Lắk tháng 11/2025. (Nguồn: Viettel)

Một trong những câu chuyện xúc động là hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Cung, nhân viên kỹ thuật Viettel. Trong trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk tháng 11/2025, anh vừa đảm bảo trạm phát sóng hoạt động phục vụ cứu hộ, vừa trực tiếp đưa 40 người dân - trong đó có 11 trẻ em - thoát khỏi vùng nguy hiểm suốt 7 giờ đồng hồ.