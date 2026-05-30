Nhóm sinh viên phát triển mẫu xe có thể chạy nhiều loại nhiên liệu sinh học

Eco-Runner Team Delft, nhóm sinh viên thuộc Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), tuần này giới thiệu mẫu xe Eco-Runner XVI.

Khác với các phương tiện được thiết kế cho một loại nhiên liệu cố định, chiếc xe này có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu bền vững như methanol và ethanol sinh học, mà không cần thay đổi đáng kể hệ thống vận hành.

Nguyên mẫu Eco-Runner XVI do nhóm sinh viên Eco-Runner Team Delft phát triển. (Ảnh: Eco-Runner Delft)

Eco-Runner Team Delft có hơn 20 năm nghiên cứu các phương tiện sử dụng hydro. Năm 2023, nhóm lập kỷ lục Guinness thế giới khi đưa một phương tiện di chuyển quãng đường 2.488 km chỉ với chưa đầy một kg hydro.

Một năm sau đó, họ tiếp tục chế tạo thành công chiếc ôtô chạy hydro hợp pháp lưu thông trên đường đầu tiên do sinh viên phát triển.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tập trung vào một loại nhiên liệu duy nhất, nhóm nghiên cứu cho rằng tương lai của giao thông bền vững có thể nằm ở khả năng thích ứng với nhiều nguồn năng lượng khác nhau.

Yếu tố cốt lõi giúp Eco-Runner XVI đạt được khả năng này là hệ thống tua-bin khí siêu nhỏ.

Khác với động cơ piston truyền thống vốn cần các quá trình đốt cháy được kiểm soát chính xác theo từng chu kỳ, tua-bin khí hoạt động bằng cách đốt nhiên liệu liên tục trong luồng không khí ổn định. Cấu trúc này giúp hệ thống ít phụ thuộc vào đặc tính hóa học của từng loại nhiên liệu hơn so với động cơ thông thường.

Nhờ đó, chiếc xe có thể chuyển đổi giữa nhiều loại nhiên liệu sinh học khác nhau mà không cần thay đổi đáng kể thiết kế động cơ.

Theo nhóm phát triển, việc sử dụng một nguồn năng lượng duy nhất có thể tạo ra nhiều rủi ro trong bối cảnh thị trường năng lượng liên tục biến động. Giá nhiên liệu thay đổi, hạ tầng cung cấp năng lượng phát triển không đồng đều và tình trạng quá tải lưới điện đang xuất hiện tại nhiều quốc gia.

Các phương tiện có khả năng thích ứng với nhiều nguồn nhiên liệu có thể giúp quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra linh hoạt hơn, thay vì phụ thuộc vào sự phát triển của một công nghệ duy nhất.

Nhóm nghiên cứu cho rằng tiềm năng của công nghệ không chỉ dừng lại ở ôtô cá nhân.

Các lĩnh vực như vận tải hạng nặng, hàng hải hay hàng không hiện vẫn gặp nhiều thách thức trong quá trình điện hóa do yêu cầu lớn về mật độ năng lượng và thời gian hoạt động liên tục. Đây có thể là những ngành hưởng lợi từ các hệ thống động lực có khả năng sử dụng nhiều loại nhiên liệu bền vững.