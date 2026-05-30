Đang vận chuyển hàng trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt.
Gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm đã biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người dùng có thể “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Sau tranh cãi từ thông báo tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố đa số người nhập cư vẫn có thể xin thẻ xanh mà không phải rời khỏi Mỹ.
Trong những ngày hè oi bức, nước tía tô là thức uống quen thuộc được nhiều người sử dụng để giải khát và bổ sung nước cho cơ thể.
Hà Nội dự kiến áp dụng kinh doanh xuyên đêm cho một số khu vực đủ điều kiện nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch.
Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng là căn cứ tính lương, phụ cấp, hoạt động phí và nhiều chế độ khác đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách từ ngày 1/7.
Góp ý cho dự thảo nghị quyết về thu phí phương tiện vào nội đô, nhiều đơn vị đề xuất Hà Nội áp dụng mức phí theo từng loại xe, mức phát thải và miễn giảm cho xe cứu thương, xe công vụ...
Phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 2, nam tài xế ở Tuyên Quang liền dừng ô tô, khóa cửa rồi bò xuống ghế sau nằm ngủ.
Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội năm 2026.
Cập nhật thông tin World Cup 2026 mới nhất ngày 30/5: Kỷ lục mới của Messi, chấn thương của Neymar, ngôi sao Italy đổi quốc tịch và tình trạng vé vòng loại tuyển Mỹ.
Sáng nay 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 với thời gian làm bài 120 phút.
Giá vàng miếng SJC hôm nay tại Cần Thơ hầu hết được các doanh nghiệp niêm yết tương đương nhiều khu vực khác trên cả nước.
Trước giờ thi Ngữ văn kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, nhiều thí sinh được bố mẹ ôm, hôn động viên, tiếp thêm sự tự tin để bước vào phòng thi.
Không ít người liên tục hắt hơi, chảy nước mũi hoặc khò khè, khó thở khi ở trong phòng điều hòa mà không biết vì sao, làm thế nào để khắc phục.
Hợp tác Nam - Nam được kỳ vọng tạo cơ chế kết nối mới, góp phần đưa kinh nghiệm, tri thức và giải pháp nông nghiệp của Việt Nam đến gần hơn với các nước châu Phi.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên xuyên đêm dập lửa tại Công ty chuyên sản xuất giấy ở xã Như Quỳnh.
Vinpearl công bố loạt hợp tác và thỏa thuận chiến lược với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch trực tuyến, hàng không và phân phối sản phẩm trải nghiệm.
Hướng dẫn cách vệ sinh quạt gió bếp từ đúng giúp giảm tiếng ồn, tăng hiệu suất hoạt động và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Nhóm sinh viên Hà Lan phát triển mẫu xe sử dụng tua-bin khí siêu nhỏ, cho phép vận hành bằng nhiều loại nhiên liệu sinh học khác nhau.
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29/5 dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo cho biết, Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.
Dù đã được phổ biến quy chế, nhiều thí sinh vẫn đến điểm thi sát giờ làm bài môn Ngữ văn, vội vã vào phòng thi trước thời điểm phát đề.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 30/5, cập nhật sự kiện quốc tế về Mỹ - Iran, Nga-Ukraine, lễ quốc tang ông Khamenei và việc gỡ tên ông Trump khỏi Trung tâm Kennedy.
Sau 48 giờ truy xét, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an 4 tỉnh thành khác bắt giữ 6 kẻ liên quan vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2.
Thông tin mới nhất trận đấu PSG vs Arsenal, chung kết Champions League: Dự đoán đội hình, nhận định chiến thuật PSG đấu với Arsenal.
Nvidia hé lộ chip laptop Arm N1X tại Computex, trong khi Acer trình làng màn hình Predator và Nitro với tần số quét lên đến 540 Hz.
Phía Hoàng Dũng cho biết "Nàng thơ" là ca khúc bị sử dụng trái phép nhiều nhất trong các sáng tác của anh, buộc ê-kíp phải lên tiếng.
Nhóm người mang theo súng quân dụng vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới, khi bị phát hiện đã nổ súng chống trả lực lượng chức năng và bỏ chạy.
Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về thỏa thuận hòa bình, khẳng định đàm phán vẫn tiếp diễn và chưa đạt đồng thuận cuối cùng về eo biển Hormuz hay hạt nhân.
Với khoảng 800 triệu đồng, người dùng Việt hiện có nhiều lựa chọn xe 5 chỗ từ crossover, SUV cho tới xe điện của các hãng như Honda, Toyota, Hyundai, VinFast,...
Lúc 6h ngày 30/5, giá dầu WTI là 87,36 USD/thùng, giảm 1,54 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ giảm 1,58 USD/thùng xuống còn 91,12 USD/thùng.
