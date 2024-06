Mải dùng điện thoại khi đạp xe, sao tuyển Anh tai nạn suýt mất mạng

(VTC News) -

Tiền đạo Anthony Gordon gặp tai nạn khi đi xe đạp ở khu đóng quân của đội tuyển Anh. Cầu thủ này may mắn chỉ bị trầy xước da, vẫn có thể tập luyện và thi đấu.

"Tôi có thể bị thương nặng vì lúc đó lao xuống dốc với tốc độ cao. Tôi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Lý do là tôi đi xe đạp trên sân golf và cố gắng kiểm soát cú ngã do có sỏi. Thực sự trong cái rủi có cái may", Anthony Gordon nói với Daily Mail.

Anthony Gordon cho biết anh và đồng đội đi xe đạp để tập phục hồi. Trong quang cảnh và thời tiết đẹp, cầu thủ này lấy điện thoại để gọi cho gia đình, quay trực tiếp hoạt động của anh. Vì điều này mà cầu thủ Newcastle gặp tai nạn.

"Đó là những chiếc xe điện nên chúng nhanh hơn những chiếc xe đạp thông thường. Ở Anh, phanh trước nằm ở bên phải. Tôi cố gắng nhấn phanh trái để giảm tốc nhưng chiếc xe không giảm mà dừng đột ngột. Tôi bay lên không trung 3 mét rồi đâm đầu xuống đất.

Vấn đề ở đây là do tôi dùng điện thoại nên không biết mình sắp ngã cho đến khi không kịp kiểm soát. Bài học rút ra là chúng ta không nên dùng điện thoại quá nhiều. Hãy tận hưởng thời gian không sử dụng chúng", Gordon nói thêm.

Anthony Gordon chỉ bị thương ngoài da sau tai nạn xe đạp.

Anthony Gordon sinh năm 2001, là ngôi sao của CLB Newcastle. Anh lần đầu được điền tên tham dự một giải đấu lớn cho đội tuyển Anh.

Gordon vào sân ở hiệp hai trận gặp Slovenia. Cầu thủ này nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ màn thể hiện ngày hôm đó. Gordon thay Foden ở phút 89, có 4 lần chạm bóng, thực hiện 1 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

Truyền thông Anh mong muốn HLV Gareth Southgate sử dụng Gordon nhiều hơn ở vòng đấu loại trực tiếp.

"Tôi biết tôi là cơn ác mộng với bất cứ đối thủ nào. Tôi luôn tích cực, tìm cách tạo ra điều gì đó khi có bóng. Tôi không phải mẫu cầu thủ an toàn, luôn cố gắng đẩy đối thủ lùi lại. Phong cách của tôi khó bắt bài. Tôi biết phải đối đầu với khó khăn ra sao và cảm nhận được điều đó", Gordon tự tin chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu vòng 1/8 với Slovakia.