Bắt thêm nghi can vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

(VTC News) -

Ngày 26/3, mở rộng điều tra vụ cướp 2,2 triệu USD xảy ra tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lò Việt Chung (32 tuổi) để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Cùng tội danh, Công an đã khởi tố Lê Nguyên Bình (SN 1988, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Về tội Cướp tài sản, Công an đã khởi tố Phạm Lý Phương (SN 1991, trú tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định).

Lò Việt Chung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tuyết Nhung)

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, nhóm cướp đã thông qua các mối quan hệ để trốn đến nhiều địa phương như Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội. Khi gặp Bình, chúng giao số tiền cướp được để giữ hộ, đồng thời có ý định chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc.

Trước đó, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh nhận được trình báo của bà P.T.M.L (trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về việc bị cướp hơn 2 triệu USD.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng với giá trị tài sản lớn, Công an Tây Ninh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) để xin chỉ đạo.

Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ công an thuộc nhiều tỉnh, thành phố như Đồng Nai, TP HCM, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai… đã phối hợp truy bắt.

Ngày 15/3, cơ quan điều tra bắt giữ Lê Nguyên Bình tại một khách sạn trong khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Khám xét nơi ở của Bình, cảnh sát thu giữ 1.959.800 USD, tang vật vụ án mà nhóm cướp gửi để đổi sang USDT.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 22/3, cảnh sát phát hiện Lò Việt Chung đã giúp nhóm nghi phạm di chuyển đến Kon Tum, Gia Lai nhằm tìm đường vượt biên. Nhiều tổ công tác lập tức được triển khai truy bắt.

Trưa 24/3, trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an Tây Ninh và Công an Gia Lai bất ngờ đột kích vào một lán trại ở thôn Nông Trường, xã Ya Grai, huyện Chư Sê, bắt giữ Chung cùng các tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 2,2 triệu USD, 150 triệu đồng, 3 ô tô và tiếp tục mở rộng vụ án.