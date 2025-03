Để thành viên thoải mái đăng thông tin xuyên tạc lên nhóm, admin bị xử phạt

(VTC News) -

Theo đó, qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện N.M.H. (SN 1993, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) lập nhóm “Hội kể chuyện và truyện cười vui mỗi ngày". Nhóm này có hơn 202.600 thành viên và H. sử dụng tài khoản Facebook “NH” để quản trị nhóm.

N.M.H. tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Trong quá trình quản lý nhóm, H. để nhóm ở chế độ công khai và không phê duyệt đăng bài để thành viên trong nhóm tăng nhanh. Lợi dụng vấn đề này, các trang tài khoản Facebook ở nước ngoài và các đối tượng đã lợi dụng đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung xấu, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam mời làm việc đối với N.M.H. Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan chức năng cung cấp, N.M.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt N.M.H. 5,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu người này thực hiện việc gỡ bỏ các nội dung đăng tải sai sự thật.