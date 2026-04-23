Kiến nghị Bộ GD&ĐT làm rõ căn cứ chọn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Nội dung trên được đề cập trong Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày trong phiên họp chiều 23/4.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Lê Thị Nga cho biết, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, ngành.

Điển hình, tại kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri nhiều địa phương kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, tiệm cận xu thế phát triển của thế giới, thống nhất, đồng bộ một bộ sách giáo khoa.

Qua giám sát cho thấy, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu: "Tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc". Nghị quyết 281 của Chính phủ cũng cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ này.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 17 điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông, nhưng nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào một số môn nhằm đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ chưa thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc giải trình việc giữ nguyên các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông liên quan đến các yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết 71 và Nghị quyết 281.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, Bộ chưa làm rõ việc rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở cho quyết định này.

Đặc biệt, theo bà Lê Thị Nga chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71. Bộ cũng chưa đề cập đến việc ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát các bộ sách giáo khoa được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

"Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc", Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhấn mạnh.

Lo lắng xung đột làm tăng giá xăng dầu

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cử tri đánh giá cao về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn qua và ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, có tính đột phá với nhiều dấu ấn nổi bật.

Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Nhân dân lo lắng các cuộc xung đột, nhất là ở Trung Đông hiện nay tác động tiêu cực, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, làm tăng giá xăng, dầu và nguy cơ bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cử tri và Nhân dân cũng bức xúc, lo lắng trước những biến tướng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tình trạng lừa đảo, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi trên không gian mạng, để chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân gây hoang mang trong xã hội.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân cũng còn băn khoăn về tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được xử lý dứt điểm.

"Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sớm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và Nhân dân", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.