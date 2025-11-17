Địa phương có điều kiện sẽ miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026–2027

(VTC News) -

Sáng 17/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, tại điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định về hợp tác phát triển chương trình giáo dục, nêu rõ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026-2027; thực hiện cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh hoàn thành vào năm 2030. Đối với các địa phương có điều kiện sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027.

Nhà nước bảo đảm nguồn lực để miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo lộ trình do Chính phủ quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, pháp luật liên quan và yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày tờ trình.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cần làm rõ quy định các địa phương có điều kiện sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027. Việc làm rõ này giúp tránh hiểu sai thành ưu tiên cung cấp miễn phí sách giáo khoa trước cho học sinh các địa phương có điều kiện, thay vì ưu tiên cho học sinh vùng khó khăn. Đồng thời cân nhắc quy định cơ chế Nhà nước khuyến khích thu hút nguồn lực của xã hội và của địa phương có điều kiện hỗ trợ cho địa phương khó khăn để triển khai thực hiện chủ trương này.

Trong điều 2, về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục, dự thảo quy định về chính sách đặc thù, vượt trội về đãi ngộ đối với nhân lực trong ngành giáo dục. Theo đó, phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định mức thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, viên chức và người lao động từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và kết quả hoạt động của đơn vị.