O'Reilly ghi cú đúp đánh bại Arsenal, Man City giành Cúp Liên đoàn Anh

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Man City diễn ra trên sân vận động Wembley (London, Anh) đêm 22/3. Danh hiệu đầu tiên của bóng đá Anh trong mùa giải thuộc về Man City nhờ 2 bàn thắng trong vòng chưa đầy 5 phút của Nico O'Reilly.

Arsenal nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra cơ hội. Kai Havertz và Bukayo Saka liên tiếp tung ra 3 cú sút đều bị thủ môn James Trafford của Man City cản phá.

Sau pha bóng này, Arsenal không tạo thêm được tình huống tấn công nguy hiểm nào. Trong khi đó, Man City kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng bế tắc trước hàng phòng ngự của đối thủ. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, huấn luyện viên Pep Guardiola và Man City cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm săn danh hiệu. Arsenal không theo kịp khi đối thủ bất ngờ tăng sức ép. "Pháo thủ" dần lộ ra sơ hở và mắc sai lầm cá nhân khiến trận đấu thay đổi trong chớp mắt.

Sai lầm của thủ môn Kepa là bước ngoặt giúp Man City mở ra chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Kepa Arrizabalaga bắt trượt quả tạt của đối thủ, tạo cơ hội để Nico O'Reiily dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số. Chưa đầy 5 phút sau, cầu thủ người Anh lại đánh đầu từ vị trí tương tự sau quả tạt của Matheus Nunes. Cả 2 bàn thua của Arsenal đều xuất phát từ cánh trái.

Huấn luyện viên Mikel Arteta tung hết tiền đạo vào sân nhưng Arsenal vẫn bế tắc. Họ chỉ tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm từ các pha dứt điểm của Riccardo Calafiori và Gabriel Jesus.

Đội bóng của HLV Guardiola phòng ngự chắc, giữ thế trận an toàn. Man City giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Arsenal và vô địch Cúp Liên đoàn Anh.

O'Reilly ghi 2 bàn trong vòng 5 phút. (Ảnh: Reuters)

Arsenal 0-2 Man City 60' O'Reilly 64' O'Reilly

Số liệu thống kê Arsenal 0-2 Man City.

Đội hình Arsenal vs Man City

Arsenal: Kepa Arrizabalaga (5,4 điểm), Piero Hincapie (5,6), Gabriel Magalhaes (6,5), William Saliba (7,4), Ben White (6,3), Declan Rice (6,8), Martin Zubimendi (6,9), Leandro Trossard (6,1), Kai Havertz (5,3), Bukayo Saka (5,3), Viktor Gyokeres (4,9) - Thay người: Riccardo Calafiori (6,5), Noni Madueke (6,4), Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus.

Man City: James Trafford (7,9), Nico O'Reilly (9,0), Nathan Ake (7,0), Abdukodir Khusanov (6,6), Matheus Nunes (8,7), Rodri (7,9), Jeremy Doku (7,1), Bernardo Silva (6,8), Rayan Cherki (7,6), Erling Haaland (6,1), Antoine Semenyo (7,3) - Thay người: Phil Foden.