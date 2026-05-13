Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiệm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, trú tại phường Bình Phước, Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

Bị can Lê Công Minh.

Trong kết luận điều tra vụ án tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 35 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh.

Theo kết luận, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra hầu hết các địa bàn tỉnh, thành phố trên cả nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Kẻ chủ mưu, Nguyễn Công Minh, bị cáo buộc đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, từ thông thầu, gian lận khi lập hồ sơ năng lực, đến câu kết với một số cá nhân có thẩm quyền để doanh nghiệp trong hệ thống công ty do đối tượng quản lý, điều hành, được trúng thầu.

Từ đó, các bị can nâng giá vật liệu nhằm trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước. Những hành vi này không chỉ gây thất thoát cho tài sản Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, giảm niềm tin của xã hội vào sự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu.

Hiện, Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn ra nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra vụ án của cơ quan điều tra.

Về thủ đoạn, Bộ Công an xác định Nguyễn Công Minh đã thành lập, mua lại nhiều doanh nghiệp để xây dựng thành hệ thống Tổng Công ty, dù các doanh nghiệp độc lập về mặt pháp lý, không có việc góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Sau đó, Nguyễn Công Minh chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh và giám đốc các công ty trong hệ thống làm sai, vi phạm các quy định về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

Đến nay, cơ quan điều tra xác định thiệt hại của vụ án là trên 395 tỷ đồng.