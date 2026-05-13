Gã nghiện tấn công tài xế xe công nghệ giữa đường vắng để cướp xe SH

(VTC News) -

Ngày 13/5, Công an phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, cho biết vừa nhanh chóng truy xét, bắt giữ Lê Văn Thành (SN 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn; hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 12/5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận trình báo của ông Trịnh Ngọc Dũng (SN 1966, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; hành nghề lái xe công nghệ) về việc bị cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Thành.

Qua xác minh xác định, lúc 22h45 phút ngày 10/5, ông Dũng điều khiển xe mô tô Honda SH biển kiểm soát 43AB-040XX chở Lê Văn Thành từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ – Phó Đức Chính về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng vai phải và đầu của ông Dũng khiến nạn nhân bị thương, phải bỏ xe chạy.

Sau đó, Thành chiếm đoạt xe mô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Dũng bị 2 vết thương chảy máu vùng vai phải; chiếc xe SH trị giá khoảng 50 triệu đồng – là phương tiện mưu sinh chính của gia đình – bị cướp mất.

Công an phường Điện Bàn Đông đã phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương truy vết, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn, quyết tâm truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định kẻ gây án là Lê Văn Thành. Đối tượng đã gửi chiếc xe SH tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà rồi rời khỏi nơi lưu trú nhằm tránh sự truy bắt của công an.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Công an phường Điện Bàn Đông phát hiện, bắt giữ Lê Văn Thành khi đối tượng đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Qua xác minh, Lê Văn Thành là đối tượng có 1 tiền án, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả test nhanh tại thời điểm bắt giữ cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.