Cú 'ngã ngựa' của đạo diễn Việt: Người bán nhà trả nợ, người lỗ chục tỷ đồng

Điện ảnh Việt những năm gần đây liên tục đón nhận tin vui với những bộ phim gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ". Tuy nhiên phía sau bức tranh hào nhoáng đó là sự thật ít được nói tới khi không ít nhà sản xuất, đạo diễn đang âm thầm trả giá cho thất bại bằng tài sản, nợ nần và đôi khi là cả nhiều năm cuộc đời vì chính những bộ phim họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Đức Thịnh lỗ hơn 60 tỷ đồng

Đường đua phim lễ 30/-1/5 năm nay chứng kiến cú ngã từ vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh với Trùm Sò. Đây là dự án được chia sẻ cần tới 80 tỷ đồng mới có thể hòa vốn, thế nhưng lại nhanh chóng rơi vào tình cảnh đuối sức nghiêm trọng, đến mức vợ đạo diễn - nhà sản xuất Thanh Thúy phải đích thân mời khán giả mua vé. Dù có những nỗ lực giải cứu thì sau nửa tháng ra rạp, bộ phim chỉ thu về khoảng 15 tỷ đồng.

Điều đáng nói là Đức Thịnh từng có chuỗi thành công đáng kể với Taxi, em tên gì? , Siêu sao siêu ngố,Trạng Quỳnh…Những bộ phim này từng giúp anh trở thành một trong những đạo diễn thương mại ổn định nhất thị trường.

Nhà sản xuất Thanh Thuý thừa nhận "chưa có phương án khác" khi đối diện với khoản lỗ đang ập đến rất gần.

"Tôi nhận ra sản xuất phim là nghệ thuật nhưng mang phim đi bán lại cần sự khôn ngoan. Tôi làm ra một bộ phim tốt cỡ nào, nhưng khâu tiếp thị, sale chưa tốt thì cũng không đạt kết quả cao như mong đợi. Thương trường không dành cho 'cô nghệ sĩ' như tôi. Cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi khi thị trường mở rộng", cô nói.

Xuân Lan thua lỗ 30 tỷ sau 2 dự án

Siêu mẫu Xuân Lan và ông xã - đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm từng dồn nhiều tâm huyết cho 2 dự án điện ảnh song đều thất bại khi ra rạp. Cái giá của hạnh phúc - phim đầu tay cô sản xuất, Thái Hòa đóng chính thu về 23 tỷ đồng, là một trong những phim lỗ nặng nhất năm 2024.

Năm 2025, cô đổi sang làm phim thể loại hài tình cảm với Cưới vợ cho cha, song tiếp tục chịu lỗ với mức doanh thu gần 10 tỷ đồng. Sau 2 bộ phim thất bại phòng vé, Xuân Lan tiết lộ thua lỗ tới 30 tỷ đồng. Siêu mẫu thừa nhận đây con số rất lớn đối với những người không phải dân kinh doanh hay có gia sản bề thế.

"Rất may là gia đình tôi vẫn có điều kiện để xử lý hậu quả kinh tế. Nhưng đây là bài học cực lớn về sự cẩn trọng. Điện ảnh là thị trường rất khó lường. Có những yếu tố quyết định thành bại mà nhà sản xuất không kiểm soát được. Hai lần làm phim không đạt doanh thu cao cho tôi bài học lớn", Xuân Lan cho biết.

Sau thất bại, cô và chồng quyết định ngừng công việc làm phim để học lại từ đầu, quan sát thị hiếu kỹ hơn. Xuân Lan muốn dành một năm để tìm hiểu về gu điện ảnh của công chúng, đặc biệt là người trẻ - nhóm khách hàng chính của thị trường phim rạp.

Hoàng Nam bỏ làm phim vì thua lỗ

Tác phẩm Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam được xem là thất bại của phòng vé Việt trong năm 2025. Phim được Hoàng Nam tiết lộ đầu tư lên tới 26 tỷ đồng, song chỉ thu về hơn 800 triệu đồng.

Trước cú sốc này, Hoàng Nam lên tiếng thừa nhận thất bại. Anh nói đây là “cú ngã” đau trong sự nghiệp. Với doanh thu ảm đạm, Hoàng Nam thông báo dừng hành trình làm phim, trở lại điểm xuất phát là làm YouTuber.

"Điện ảnh là đam mê nhưng trăm ngàn mũi tên, nhiều vấn đề xảy ra khiến tôi không còn là chính mình, không được sống như mình mong muốn. Cú vấp ngã của 'Thế hệ kỳ tích' khiến tôi trắng tay. Tôi đầu tư rất nhiều tiền nhưng thu lại không đáng là bao, chỉ đủ trả nợ một chút. Tôi cần tỉnh táo, đứng dậy sau vấp ngã bởi phía sau còn gia đình. Không có gì là lãng phí, đây là trải nghiệm để tôi không còn gì ân hận, nuối tiếc”, đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ.

Thu Trang thừa nhận thất bại

Sau Nụ hôn bạc tỷ với doanh thu trên 200 tỷ đồng, Thu Trang trở lại với Ai thương ai mến vào đầu năm 2026. Được đầu tư chỉn chu nhưng tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Thu Trang rời rạp với doanh thu hơn 28,1 tỷ đồng.

Là người “đứng mũi chịu sào” cho dự án, Thu Trang cho rằng bản thân cần nhìn thẳng vào sự thật. Cô nói dù kết quả như thế nào, bản thân xin nhận trách nhiệm.

Thu Trang nói khi đối diện với kết quả không như mong đợi, cô có những khoảnh khắc buồn lòng. Tuy nhiên với nữ nghệ sĩ, cô không than trách mà tự hỏi bản thân còn điều gì thiếu sót. Với những lời góp ý dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, đạo diễn phim chọn đọc và suy ngẫm.

Sau dự án, Thu Trang khẳng định bản thân vẫn làm nghề bằng sự nghiêm túc và lòng biết ơn đối với khán giả. Chính trải nghiệm từ Ai thương ai mến giúp nữ đạo diễn nhận ra bản thân phải học hỏi nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn để khi trở lại có thể mang đến một tác phẩm trọn vẹn cho người xem.

Bá Cường bán 3 căn nhà trả nợ

Năm 2021, Võ sinh đại chiến do đạo diễn Bá Cường cầm trịch thua lỗ hơn 20 tỷ đồng và phải rút rạp. Thời điểm đó, anh cho biết bị sang chấn tâm lý khi đứa con tinh thần chết dần, chết mòn.

Đạo diễn cho biết anh từng trải qua cú sốc khi dự án đầu tay có doanh thu thấp ngoài phòng vé. Số tiền đầu tư phim lớn song gặp những vấn đề trong quá trình giải ngân dòng vốn khiến đạo diễn lâm vào khó khăn. Anh phải cầm cố nhà để trả nợ và làm thêm các công việc khác nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn trong những năm qua.

Thất bại doanh thu của phim khiến nam đạo diễn phải bán 3 căn nhà để trả nợ. Trong một thời gian dài sau đó, Bá Cường ngưng làm phim. Anh áp lực đến mức muốn từ bỏ hành trình làm đạo diễn.