Thai phụ ở Huế tử vong sau tai nạn trên tuyến tránh Quốc lộ 1

UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đang mang thai tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 12/5, tại Km17+150 đường tránh Huế, chị L.T.M. (SN 2003, trú xã Phú Lộc) điều khiển xe máy BKS 75K1-569.xx chở chồng là anh N.N.T. (SN 1994) cùng con gái (SN 2023) lưu thông theo hướng Huế - Quảng Trị.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, người điều khiển xe máy được cho là tránh một ô tô (chưa rõ biển kiểm soát) nên ngã xe vào phía trong lề đường.

Hậu quả, chị M. tử nạn tại chỗ, anh T. và cháu bé bị xây xát, xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường Kim Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Năm 2022 tại TP Huế cũng từng xảy ra vụ thai phụ đang mang bầu 7 tháng cùng 2 con nhỏ bị xe tải chở đất cán chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 26/11/2022, chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, trú phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế nay phường Thanh Thủy, TP Huế) điều khiển xe máy BKS 75G1 – 304.19 chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại trên phường Xuân Phú (TP Huế) để ăn giỗ.

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao Võ Nguyên Giáp (khu An Cựu City), xe máy của chị H. xảy ra va quệt với xe tải chở đất BKS 75H – 005.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. cùng 2 con nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 mẹ con tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi. Tại hiện trường, cháu bé cũng không qua khỏi.