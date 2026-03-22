Kết quả Everton 3-0 Chelsea: Beto lập cú đúp, Man Utd bớt lo

(VTC News) -

Video: Everton 3-0 Chelsea.

Sáng 22/3, Chelsea thảm bại 0-3 trước Everton trên sân vận động Goodison Park (Liverpool, Anh) ở vòng 31 giải Ngoại Hạng Anh. Đội bóng của huấn luyện viên Liam Rosenior không thể tận dụng cơ hội bám đuổi Manchester United và Liverpool khi cả 2 đối thủ này đều không thắng.

Sau 3 trận thua liên tiếp trong vòng 1 tuần, Chelsea không có chuyển biến tích cực. Họ tấn công bế tắc trong khi hàng thủ chắp vá vẫn phòng ngự yếu kém và mắc sai sót.

Beto ghi 2 bàn, có thêm 1 kiến tạo giúp Everton thắng Chelsea 3-0. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, đội khách kiểm soát bóng tới hơn 61%, tung ra số cú sút gấp đôi đối thủ nhưng bàn thắng duy nhất lại thuộc về Everton. Beto dứt điểm khéo léo trong pha đối mặt thủ môn để ghi bàn mở tỷ số.

Tiền đạo người Guinea Bissau là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chính Beto nâng tỷ số lên 2-0 cho Everton sau pha phản công ở phút 62. Sau khi tiền vệ Chelsea chuyền hỏng, đến lượt các hậu vệ của họ để đối thủ thoải mái phối hợp trước khi thủ môn Robert Sanchez không đẩy được cú sút dù bóng bay thẳng vào người.

Chelsea giữ bóng nhiều mà không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào ở hiệp 2 còn Everton tiếp tục ghi bàn với dấu ấn của Beto. Lần này, cầu thủ sinh năm 1998 giành chiến thắng trong pha không chiến để kiến tạo cho Iliman Ndiaye lập công ấn định tỷ số 3-0.

Thất bại này khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 5 của Liverpool. Thầy trò huấn luyện viên Rosenior bị chính Everton thu hẹp khoảng cách chỉ còn 2 điểm.

Man Utd là đội hưởng lợi từ kết quả này. Khi "Quỷ đỏ" bị cầm hoà, 2 trong 3 đối thủ bám đuổi phía sau đều thua. Đội còn lại là Aston Villa (đứng thứ tư trên bảng xếp hạng) cũng vơi bớt áp lực trước khi gặp West Ham.

Everton 3-0 Chelsea Beto 33' Beto 62' Ndiaye 76'

Số liệu thống kê Everton 3-0 Chelsea.

Đội hình Everton vs Chelsea

Everton: Jordan Pickford (8,8 điểm), Jake O'Brien (6,3), James Tarkowski (6,7), Michael Keane (7,0), Vitaly Mykolenko (7,5), James Garner (8,2), Idrissa Gueye (7,4), Dwight McNeil (7,0), Kiernan Dewsbury-Hall (6,7), Iliman Ndiaye (7,5), Beto (8,7) - Thay người: Jarrad Branthwaite (6,3), Thierno Barry, Merlin Rohl, Tim Iroegbunam.

Chelsea: Robert Sanchez (5,8), Marc Cucurella (6,1), Jorrel Hato (7,1), Wesley Fofana (6,5), Malo Gusto (7,0), Moises Caicedo (6,2), Romeo Lavia (6,4), Neto (7,0), Enzo Fernandez (6,9), Cole Palmer (6,4), Joao Pedro (6,2) - Thay người: Alejandro Garnacho (6,4), Andrey Santos (6,2), Estevao (6,5), Tosin Adarabioyo (6,5), Liam Delap (6,4).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Everton 3-0 Chelsea, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 31 61/22 70 2 Man City 30 60/28 61 3 Man Utd 31 56/43 55 4 Aston Villa 30 40/37 51 5 Liverpool 31 50/42 49 6 Chelsea 31 53/38 48 7 Everton 31 37/35 46 8 Brentford 30 46/42 45 9 Fulham 31 43/44 44 10 Brighton 31 41/37 43 11 Newcastle United 30 43/43 42 12 Bournemouth 31 46/48 42 13 Sunderland 30 30/35 40 14 Crystal Palace 30 33/35 39 15 Leeds United 30 37/48 32 16 Tottenham 30 40/47 30 17 Nottingham 30 28/43 29 18 West Ham 30 36/55 29 19 Burnley 30 33/61 20 20 Wolves 31 24/54 17

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.