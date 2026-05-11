Arsenal thắng West Ham 1-0: Trossard ghi bàn, 2 lần 'chết đi sống lại'

Trận đấu giữa West Ham và Arsenal trên sân vận động London ở vòng 36 có tác động quan trọng đến cuộc đua vô địch và trụ hạng của mùa giải Ngoại Hạng Anh. Arsenal giành chiến thắng 1-0 đầy kịch tính nhờ bàn thắng của Leandro Trossard, pha cản phá quan trọng của David Raya và sự giúp sức của VAR (trợ lý trọng tài video) trong thời gian bù giờ.

Arsenal bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng để duy trì lợi thế trước Man City. Đội khách nhập cuộc trong thế tấn công, tạo ra sức ép lớn và những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, "Pháo thủ" không duy trì được thế trận áp đảo sau khi Ben White chấn thương rời sân.

Cận cảnh pha cản phá quan trọng nhất mùa giải của thủ môn David Raya. (Ảnh: Reuters)

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước sự quyết liệt của West Ham. Đội chủ nhà (đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng trước vòng 22) trong tình cảnh khát điểm để trụ hạng cũng thể hiện quyết tâm rất cao. Dù kiểm soát bóng ít hơn, West Ham vẫn có cơ hội khiến cổ động viên đội khách phải thót tim.

Phương án đưa Martin Zubimendi vào sân của Arsenal không hiệu quả, buộc huấn luyện viên Mikel Arteta phải tốn thêm một quyền thay người để sửa sai trong hiệp 2. Dù vậy, "Pháo thủ" vẫn bế tắc. Thậm chí, chính West Ham mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp hai.

Trong thế trận khó khăn, sự xuất sắc của David Raya giúp Arsenal thoát bàn thua mười mươi. Thủ môn người Tây Ban Nha thực hiện pha cản phá có thể là quan trọng nhất mùa giải khi đối mặt với Matheus Fernandes ở phút 78. Chưa đầy 5 phút sau, Arsenal mở tỷ số. Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard ghi bàn.

Trossard ghi bàn quyết định giúp Arsenal đánh bại West Ham. (Ảnh: Reuters)

West Ham thi đấu với tinh thần không còn gì để mất trong thời gian còn lại của trận đấu, khiến Arsenal trải qua những giây phút căng thẳng. Phút 90+5 (tổng thời gian bù giờ được thông báo là 6 phút), Calum Wilson sút tung lưới đội khách trong tình huống phạt góc khiến các cổ động viên chủ nhà bùng nổ còn đội khách "chết lặng".

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài Chris Kavanagh xác định cầu thủ West Ham phạm lỗi với thủ môn. Lần thứ hai trong trận đấu, Arsenal trải qua giây phút "chết đi sống lại" khi bàn thua tưởng chừng không thể tránh khỏi.

Arsenal thoát bàn thua và bảo vệ được tỷ số 1-0 đến hết trận. Chiến thắng này giúp "Pháo thủ" duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City. Kể cả khi Man City thắng Crystal Palace trong trận đá bù giữa tuần sau, Arsenal vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh.

Số liệu thống kê West Ham 0-1 Arsenal.

Đội hình West Ham vs Arsenal

West Ham: Mads Hermansen (6,3 điểm), Axel Disasi (6,3), Konstantinos Mavropanos (8,4), Jean-Claude Todibo (5,7), Malick Diouf (6,4), Mateus Fernandes (7,2), Tomas Soucek (5,9), Aaron Wan-Bissaka (6,5), Crysencio Summerville (6,0), Jarrod Bowen (6,1), Taty CAstellanos (5,8) - Thay người: Pablo (6,3), Callum Wilson.

Arsenal: David Raya (7,7 điểm), Riccardo Calafiori (6,3), Gabriel Magalhaes (6,8), William Saliba (7,8), Ben White (6,5), Myles Lewis-Skelly (6,4), Declan Rice (7,7), Leandro Trossard (7,7), Eberechi Eze (7,0), Bukayo Saka (6,3), Viktor Gyokeres (6,3) - Thay người: Martin Zubimendi (6,2), Cristhian Mosquera (6,8), Martin Odegaard (7,2), Kai Havertz (6,7), Noni Madueke.

