Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Man City, chung kết Cúp Liên đoàn Anh hôm nay

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) Arsenal đấu với Man City diễn ra trên sân vận động Wembley (London, Anh) lúc 23h30. Trọng tài là Peter Banks.

Thống kê, dự đoán Arsenal đấu với Man City

Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội giành chiến thắng của Arsenal (tính trong 2 hiệp chính) là 51,9%. Khả năng Man City vô địch là 24,8%. Điều này phù hợp với phong độ của 2 đội trong giai đoạn gần đây.

Tại giải Ngoại Hạng Anh, Arsenal và Man City cũng là 2 câu lạc bộ cạnh tranh ngôi vô địch. Lợi thế rõ ràng lúc này nghiêng hẳn về Arsenal với vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, hơn đối thủ tới 9 điểm (dù Man City vẫn còn một trận đá bù với Crystal Palace).

Arsenal đấu với Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Arsenal mùa này thi đấu với các đội thuộc nhóm Big Six không tốt (tỷ lệ thắng là 6/11), trái ngược hoàn toàn những gì họ thể hiện ở mùa giải trước. Trong trận lượt đi gặp Man City ở Ngoại Hạng Anh, dù chơi trên sân nhà, "Pháo thủ" cần tới bàn gỡ hoà trong thời gian bù giờ mới tránh được thất bại.

Ngược lại, phong độ của Man City tuy bất ổn nhưng họ vẫn thi đấu tốt trước các đội thuộc nhóm Big Six. Họ chỉ thua 2 trận trong 7 lần đối đầu với Tottenham, Man Utd, Arsenal, Chelsea và Liverpool trong mùa giải này.

Man City chỉ thua 1 lần trong 9 trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trong 50 năm qua. Nửa số danh hiệu của Man City ở giải đấu này là thành quả dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong khi đó, Mikel Arteta chưa bao giờ thua trận chung kết tại Wembley kể cả trong vai trò cầu thủ và huấn luyện viên của Arsenal (tổng cộng 8 lần).