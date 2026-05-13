Ông Trump: Ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn kinh tế Mỹ khó khăn

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tuyên bố những khó khăn tài chính của người dân Mỹ không ảnh hưởng tới các quyết định của ông trong nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột với Iran, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được phóng viên hỏi liệu tình hình tài chính của người Mỹ có thúc đẩy ông sớm đạt thỏa thuận hay không, ông Trump trả lời: “Hoàn toàn không”.

“Điều duy nhất quan trọng khi tôi nói về Iran là họ không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Trump phát biểu trước khi rời Nhà Trắng để lên đường thăm Trung Quốc. “Tôi không nghĩ về tình hình tài chính của người Mỹ. Tôi không nghĩ về bất kỳ ai. Tôi chỉ nghĩ đến một điều: Chúng ta không thể để Iran có vũ khí hạt nhân. Đó là tất cả. Đó là điều duy nhất thúc đẩy tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Phát biểu của ông Trump lập tức thu hút chú ý trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ chịu sức ép từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo Bộ Lao động Mỹ, lạm phát tháng 4 tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang.

Kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, giá xăng tại Mỹ đã vượt mốc 4,5 USD/gallon, tác động mạnh nhất tới nhóm thu nhập thấp và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã kéo dài.

Trong khi đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chỉ còn khoảng 6 tháng. Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa lo ngại tác động kinh tế từ xung đột với Iran có thể khiến cử tri quay lưng với đảng này, làm gia tăng nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện, thậm chí cả Thượng viện.

Làm rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết trách nhiệm tối thượng của ông Trump vẫn là bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ.

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu không hành động, họ sẽ có được thứ đó, và điều này đe dọa tất cả người Mỹ”, ông Cheung nói.

Dù vậy, các đánh giá tình báo Mỹ cho thấy thời gian mà Iran cần để chế tạo vũ khí hạt nhân không thay đổi kể từ mùa hè năm ngoái. Theo ba nguồn thạo tin, các nhà phân tích từng ước tính một cuộc tấn công của Mỹ - Israel chỉ kéo dài mốc thời gian này lên khoảng 9 tháng đến 1 năm.

Sau hai tháng giao tranh, các đánh giá về chương trình hạt nhân của Tehran nhìn chung không thay đổi đáng kể.

Một tên lửa được trưng bày trong lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo tại Tehran, Iran, ngày 11/2/2026. (Ảnh: Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Iran tiếp tục phủ nhận theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, trong khi các nước phương Tây cho rằng Tehran đang tìm cách phát triển năng lực chế tạo bom hạt nhân.

Trong khi đó, giới chức Israel ngày càng lo ngại ông Trump có thể chấp nhận một thỏa thuận với Iran trước khi giải quyết toàn bộ các mục tiêu quân sự ban đầu. Theo CNN, Tel Aviv cho rằng một thỏa thuận cho phép Tehran duy trì một phần chương trình hạt nhân nhưng bỏ qua vấn đề tên lửa đạn đạo và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khu vực sẽ khiến cuộc chiến kết thúc trong tình trạng “dang dở”. Một số quan chức Israel cũng lo ngại việc giảm sức ép kinh tế đối với Iran có thể giúp Tehran phục hồi nguồn lực và củng cố chính quyền. Dù chính quyền ông Trump vẫn thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm tránh nối lại xung đột, Israel được cho là vẫn chuẩn bị cho khả năng đàm phán đổ vỡ. Các nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đang phối hợp xây dựng các phương án quân sự nhằm vào Iran nếu các cuộc thương lượng thất bại. Phản hồi CNN, Nhà Trắng khẳng định Iran hiểu rằng tình trạng hiện nay của nước này “không thể kéo dài”. Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy, các cơ sở sản xuất bị tháo dỡ, hải quân bị đánh chìm và các lực lượng ủy nhiệm bị suy yếu. “Hiện Iran đang bị siết chặt về kinh tế bởi chiến dịch ‘Thịnh nộ kinh tế’ và mất 500 triệu USD mỗi ngày do cuộc phong tỏa các cảng của quân đội Mỹ”, bà nói.