Man City thắng Brentford 3-0: Doku, Haaland góp công lớn

Sáng 10/5, Man City giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà Etihad (Manchester, Anh) ở vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh. Màn thể hiện xuất sắc của Jeremy Doku và Erling Haaland giúp đội chủ nhà tiếp tục bám sát Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Trận đấu diễn ra với thế trận hoàn toàn một chiều. Man City tấn công và Brentford chống đỡ. Đối mặt với hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, đội chủ nhà trông cậy vào những tình huống khoan phá của Doku.

Man City thắng Brentford 3-0. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, Man City kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 15 cú sút nhưng không thành công. Thủ môn Caoimhin Kelleher của Brentford thi đấu xuất sắc với 7 pha cứu thua trong cả trận. Tuy nhiên, anh cũng không thể giúp đội khách giữ sạch lưới.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 60 nhờ khoảnh khắc mang đậm dấu ấn cá nhân của Doku. Ngôi sao người Bỉ thực hiện cú sút đẹp mắt vào góc xa để ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thắng giúp Man City dễ đá hơn. Brentford muốn đẩy cao đội hình tấn công trong bối cảnh họ cần điểm để cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, chất lượng chơi bóng cũng như thể lực của đội khách không đủ tốt để tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Man City vẫn cho thấy quyết tâm ghi bàn. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola không chỉ cần 3 điểm mà còn phải đua chỉ số phụ với Arsenal.

Erling Haaland đóng góp một bàn thắng và một đường chuyền cho Omar Marmoush lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City trước Brentford. Tỷ số này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal còn 2 điểm và 1 đơn vị hiệu số bàn thắng-bàn thua.

Haaland đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Man City vs Brentford

Man City: Gianluigi Donnarumma (7,4 điểm), Nico O'Reilly (6,5), Nathan Ake (6,7), Marc Guehi (8,0), Matheus Nunes (7,4), Bernardo Silva (7,9), Tijjani Reijnders (6,6), Jeremy Doku (9,5), Rayan Cherki (6,9), Antoine Semenio (7,3), Erling Haaland (8,2) - Thay người: Phil Foden (6,8), Omar Marmoush (7,9), Savinho.

Brentford: Caoimhin Kelleher (8,2), Keane Lewis-Potter (6,1), Nathan Collins (5,3), Kristoffer Ajer (6,3), Michael Kayode (5,8), Mikkel Damsgaard (6,4), Aaron Hickey (6,2), Mathias Jensen (5,9), Yegor Yarmolyuk (6,1), Igor Thiago (5,9), Kevin Schade (5,1) - Thay người: Vitaly Janelt (6,0), Dango Ouattara (6,9), Jordan Henderson (6,4).