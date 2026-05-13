Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô nhận quốc tịch Việt Nam

Sáng 13/5, hai cầu thủ Ngô Đăng Khoa (còn được biết đến với tên Khoa Ngô) và Lê Giang Patrik nhận quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP.HCM. Riêng thủ môn Lê Giang Patrik có quốc tịch từ tháng 1/2026 và được câu lạc bộ Công an TP.HCM đăng ký thi đấu giai đoạn 2 của V.League 2025-2026 với tư cách cầu thủ nội.

Thủ môn sinh năm 1992 bỏ lỡ đợt tập trung tháng 3/2026 của đội tuyển Việt Nam. Khi đó, anh chưa hoàn thành các thủ tục chuyển liên đoàn đăng ký (từ Slovakia theo quốc tịch cũ về Việt Nam). Do đó, dù có tên trong danh sách cân nhắc của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Lê Giang Patrik không được triệu tập ở 2 trận đấu gặp Palestine và Malaysia.

Ngô Đăng Khoa thi đấu cho CLB Công an TP.HCM.

Ngô Đăng Khoa sinh ra tại Australia và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Perth Glory (đội bóng thuộc giải hạng cao nhất của bóng đá Australia). Anh trở về Việt Nam thi đấu từ đầu năm 2026, khoác áo CLB Công an TP.HCM và được đội bóng này hỗ trợ thủ tục pháp lý để nhập quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, Khoa Ngô vẫn được đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam ở V.League 2025-2026. Từ mùa giải sau, tiền vệ sinh năm 2006 mới đủ điều kiện được tính là nội binh.

Ngô Đăng Khoa gây ấn tượng ở vị trí tấn công cánh trái của câu lạc bộ Công an TP.HCM. Thể hình không nổi bật nhưng cầu thủ này có khả năng tạo ra đột biến nhờ những tình huống đi bóng khéo léo và nhanh nhẹn. Sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Công an TPHCM, cầu thủ 20 tuổi ghi 4 bàn thắng.

Ngô Đăng Khoa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ngay ở đợt tập trung tiếp theo. Anh cũng nằm trong diện có thể tham dự ASIAD, SEA Games trong màu áo U23 Việt Nam.