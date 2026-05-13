ESG thay đổi cách doanh nghiệp vận hành: Dựa trên nền tảng nhân sự được đào tạo

Th.s Vũ Thị Ngọc Thu - Chuyên gia phát triển bền vững (ESG) và biến đổi khí hậu tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (UPenn), Hoa Kỳ, hiện là Giám đốc IXCERT - thương hiệu toàn cầu của Công ty CP Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT đã có những trao đổi để làm rõ hơn cách ESG đang thay đổi vận hành doanh nghiệp và yêu cầu mới đối với đào tạo nhân sự tại Việt Nam.

Th.s Vũ Thị Ngọc Thu - Chuyên gia phát triển bền vững (ESG), Giám đốc IXCERT đào tạo tại doanh nghiệp công nghệ xanh.

- Chào chị, vì sao nhân sự lại trở thành yếu tố then chốt trong triển khai ESG?

Nhân sự là một yếu tố quan trọng trong mọi hoạt động của tổ chức, nếu nhân sự không thấu hiểu và không rõ cách thức triển khai ESG thì khó đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đặc biệt, ESG đòi hỏi sự phối hợp liên phòng ban từ tài chính, mua hàng, HR đến sản xuất. Nếu mỗi bộ phận không hiểu ESG có liên quan đến công việc của họ thì mọi nỗ lực sẽ bị phân mảnh và thiếu hiệu quả.

- Khi đào tạo tại nhiều doanh nghiệp, điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp về ESG là gì?

Khung ESG của mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau vì các chủ đề trọng yếu, các tác động của mỗi doanh nghiệp đến các yếu tố E, S và G sẽ khác nhau. Nhưng điểm chung đối với các doanh nghiệp chúng tôi đã có cơ hội thực hiện là doanh nghiệp chưa có nhân sự chuyên trách thực hiện, việc thu thập dữ liệu của hệ thống còn khó khăn, minh bạch và công bố thông tin còn chưa được thống nhất.

- Đào tạo ESG bắt đầu từ đâu?

Nên đơn giản hóa việc hiểu và thực hiện ESG bằng việc chuẩn hóa hệ thống quản lý của doanh nghiệp về các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị. Nếu được, doanh nghiệp nên tiếp cận theo các khung tiêu chuẩn ISO như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 hoặc ISO 26001.

Đào tạo nhân sự về tiêu chuẩn ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng tại công ty bao bì.

- Doanh nghiệp ưu tiên đào tạo những kỹ năng nào cho nhân sự ESG?

3 kỹ năng nhóm là kỹ năng nền tảng, hiểu các khung ESG, đọc và giải quyết sự cố chắc chắn về dữ liệu, nhận biết rủi ro về ro và cơ sở ESG trong chuyên ngành, kỹ năng thực thi, đo lường và báo cáo phát thải (kiểm kê), đánh giá vòng đời sản phẩm, đánh giá chuỗi cung ứng và quản lý dự án ESG, kỹ năng thứ ba cực kỳ quan trọng là kĩ năng truyền thông ESG thể hiện cam kết, chiến lược, thực thi và kết quả đạt được giúp các bên liên quan hiểu rõ, cũng như tạo lòng tin và uy tín cho tổ chức.

- Làm thế nào tránh tình trạng đào tạo xong nhưng không áp dụng được?

4 nguyên tắc áp dụng nhất quán là gắn công việc thực tế ngay từ đầu, phải có ứng dụng vào công việc của người học, cam kết hành động sau đào tạo, mỗi người phải có ít nhất một hành động cụ thể, có thời hạn, có người chịu trách nhiệm, lãnh đạo trực tiếp theo dõi và tạo điều kiện, đào tạo theo trình bày, kiến thức cần được củng cố, cập nhật và nâng cao theo từng giai đoạn phát triển ESG.

- Yếu tố quyết định thành công của phát triển bền vững ESG là gì?

Tôi sẽ chọn cam kết của lãnh đạo cao nhất. Tôi đã thấy nhiều doanh nghiệp có chiến lược ESG tốt, có báo cáo bóng bẩy, nhưng thất bại vì CEO chỉ coi ESG là công cụ PR. Trong khi những doanh nghiệp nhỏ nguồn lực hạn chế nhưng thành công vang dội vì lãnh đạo thực sự tin vào giá trị vững chắc và sẵn sàng đưa ra quyết định khó khăn vì điều đó.

Đào tạo ISO/IEC 27001 bảo mật an toàn thông tin (trụ cột quản trị G) tại công ty công nghệ.

- Xu hướng đào tạo nhân sự ESG trong 3 - 5 năm tới sẽ thay đổi ra sao?

Hiện nay phổ biến 4 xu hướng trong đào tạo và thực hành ESG: Thứ nhất, từ nhận thức sang năng lực kỹ thuật, thị trường sẽ không chấp nhận người làm ESG chỉ biết “nói chuyện ESG”. Cần biết cơ bản về tính toán carbon, lập mô hình rủi ro khí hậu và phân tích dữ liệu ESG.

Thứ hai, ESG sẽ đi vào từng chức năng nghề nghiệp, không chỉ có "chuyên gia ESG" mà cần hiểu tài chính, kỹ sư cần hiểu thiết kế vòng đời, HR cần hiểu chỉ số xã hội.

Thứ ba, công nghệ sẽ thay đổi cách đào tạo: AI, mô phỏng dữ liệu thực tế, và học tập cá nhân hóa sẽ giúp đào tạo hiệu quả ESG hiệu quả hơn.

Thứ tư, chứng chỉ ESG quốc tế sẽ trở thành lợi thế tuyển dụng rõ ràng, tương tự như CFA trong tài chính hay PMP trong quản lý dự án, các chứng chỉ như GRI Certified, TCFD, hay CSRD/ESRS sẽ được thị trường lao động định giá cao hơn đáng kể.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ.