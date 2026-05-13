The Gió Riverside ra mắt những 'suất cuối' đẹp nhất tháp Gió Đông

Căn hộ “Đẹp – Đúng – Đỉnh”

Đại diện An Gia (AGG) cho biết, “Suất cuối Gió Đông” là giỏ hàng đặc biệt, được ra mắt như một bộ sưu tập chọn lọc, quy tụ những căn hộ đẹp, view đỉnh nhất tháp Gió Đông, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng trong việc lựa chọn một không gian sống đẳng cấp.

Theo đó, các sản phẩm sở hữu điểm vượt trội về vị trí, thiết kế cùng tầm nhìn hướng sông, mang giá trị lớn về mặt phong thủy. Mỗi không gian bên trong căn hộ không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, tối ưu công năng mà còn hướng đến sự cân bằng, khoáng đạt và gần gũi với thiên nhiên. Qua đó, gia tăng kết nối với cảnh quan ven sông bên ngoài.

Tháp Gió Đông sở hữu tầm nhìn trực diện sông Đồng Nai.

Từ căn hộ, cư dân tháp Gió Đông có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh, hoàng hôn trên sông Đồng Nai, trải rộng khoảng 270 độ. Khi thành phố lên đèn, tầm nhìn sông tiếp tục được mở rộng với bức tranh skyline về đêm nhờ lợi thế hướng trực diện trung tâm hành chính mới Đồng Nai.

Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ hình thành những dải cao ốc hiện đại, các tuyến phố ánh sáng ven sông đầy màu sắc. Giá trị này tương đồng với cảm giác khi đứng từ một căn hộ cao cấp tại khu vực Thủ Thiêm nhìn ra bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Chuyên gia nhận định, việc sở hữu căn hộ trực diện sông cùng tầm nhìn skyline không chỉ mang đến cảnh quan đẹp mắt, góp phần gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân mà còn được định vị như một tài sản đặc quyền, giúp khẳng định vị thế và lối sống của chủ nhân.

“Với số lượng giới hạn, những “suất cuối” của tháp Gió Đông có lợi thế về tính khan hiếm, thiết kế đẹp cùng tầm nhìn hướng sông, không bị che chắn. Đây là cơ hội để khách hàng vừa thỏa mãn nhu cầu an cư, vừa bảo toàn giá trị tài sản. Dưới góc nhìn đầu tư, nguồn cung giới hạn cũng đồng nghĩa biên độ tăng giá bền vững hơn, thanh khoản cao hơn và ít chịu cạnh tranh trực tiếp trên thị trường”, đại diện An Gia nhận định.

Thanh toán “3 Không”

Để tạo điều kiện cho khách hàng sở hữu những “suất cuối” đẹp nhất tháp Gió Đông, chủ đầu tư An Gia mang đến chính sách thanh toán “3 Không” với các giải pháp tối ưu, giúp người mua không gánh nặng tài chính, không áp lực lãi suất và không rủi ro pháp lý.

Không gian sống tại căn hộ tháp Gió Đông, diện tích 65m2.

Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán 21%, tương đương khoảng 700 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ view sông, diện tích 65m2. Còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng.

Chính sách không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các căn hộ có vị trí đẹp với tầm nhìn sông “đỉnh cao” 270 độ mà còn giảm áp lực tài chính, đáp ứng sự linh hoạt trong sắp xếp nguồn vốn theo nhu cầu thực tế. Đây là lợi thế vượt trội trong bối cảnh thị trường đang có nhiều diễn biến về lãi suất và chi phí vốn.

Đặc biệt, với “suất cuối” Gió Đông, chủ đầu tư An Gia còn ưu đãi chiết khấu tới 20%, tạo thêm “lớp” lợi nhuận cho khách hàng ngay tại thời điểm giao dịch.

Tính toán nhanh trên căn hộ 65m², giá bán khoảng 3,4 tỷ đồng, người mua được hưởng mức chiết khấu khoảng 680 triệu đồng. Khoản lợi này không chỉ giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận, bởi phần chiết khấu sẽ trở thành chênh lệch giá vốn khi tài sản tăng giá. Đây cũng được coi là một hình thức “phòng thủ” tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro và tạo tâm lý yên tâm cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.

Phối cảnh tiện ích hồ bơi Bình Minh vô cực tại tháp Gió Đông.

Ngoài các giải pháp giúp người mua không gánh nặng tài chính và áp lực lãi suất, The Gió Riverside còn đáp ứng các tiêu chí về pháp lý. Theo đó, khách hàng có thể tiến hành ký kết hợp đồng mua bán ngay, đảm bảo các quyền lợi sở hữu hợp pháp. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp loại bỏ hoàn toàn những rủi ro pháp lý và gia tăng niềm tin thị trường và giá trị đầu tư dài hạn của dự án.

Theo đại diện An Gia, các chính sách trên mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ tháp Gió Đông. Nhà đầu tư được hưởng lợi đồng thời từ ba yếu tố: không gánh nặng tài chính, không áp lực lãi suất và không rủi ro pháp lý. Qua đó, giúp đảm bảo dòng tiền đầu tư an toàn, gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm cao cấp với mức chi phí hợp lý hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường hiện nay, The Gió Riverside không chỉ khẳng định lợi thế của một sản phẩm bất động sản cao cấp ven sông, mà còn cho thấy vai trò như một “giải pháp tài chính” giúp khách hàng tối ưu hóa cơ hội an cư lẫn đầu tư trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

