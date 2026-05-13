Bắt 4 tài xế taxi dùng thiết bị phá sóng vô hiệu hoá 'mắt thần' để gian lận cước

Ngày 13/5, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng là tài xế taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM (Công ty GSM) thuộc Tập đoàn VinGruop.

Cơ quan Công an xác minh, làm rõ hành vi gian lận của các tài xế. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Theo điều tra, các tài xế trên đã gắn thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống cảm biến hồng ngoại trên xe điện VinFast khiến hệ thống không nhận diện được hành khách ngồi trên xe, từ đó thực hiện hành vi gian lận thanh toán tiền dịch vụ.

Nhóm bị bắt gồm Ma Khánh Hùng (sinh năm 2000), Trịnh Ngọc Chiến (sinh năm 1992), Đinh Quý Dương (sinh năm 1996) và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1990).

Trong đó, Hùng được xác định là người mua bán thiết bị “phá sóng” cho các tài xế taxi trên địa bàn Thái Nguyên với giá từ 500.000 - 900.000 đồng/thiết bị.

Khám xét, cơ quan công an thu giữ 8 thiết bị điện tử dùng để vô hiệu hóa chức năng nhận diện khách trên hệ thống Taxi Xanh SM cùng nhiều vật chứng liên quan.

Phương tiện, thiết bị của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Cơ quan điều tra cho biết đây là thủ đoạn mới, hoạt động khép kín và tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty GSM.

Đại diện Công ty GSM cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 800 xe của Công ty đang chạy dịch vụ taxi. Việc các tài xế sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng” để can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của xe, làm hệ thống cảm biến hồng ngoại không nhận biết được khi có khách hàng ngồi trên ghế phụ hoặc ghế sau của xe điện VinFast, từ đó thực hiện hành vi gian lận thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.