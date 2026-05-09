Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 36 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 36)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 36, vị trí các đội bóng như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua
Điểm 1 Arsenal 35 67:26 76 2 Man City 34 69:32 71 3 Man Utd 35 63:48 64 4 Liverpool 35 59:46 58 5 Aston Villa 35 48:44 58 6 Bournemouth 35 55:52 52 7 Brentford 35 52:46 51 8 Brighton 35 49:42 50 9 Chelsea 35 54:48 48 10 Everton 35 44:44 48 11 Fulham 35 44:49 48 12 Sunderland 35 37:46 47 13 Newcastle United 35 49:51 45 14 Leeds United 35 47:52 43 15 Crystal Palace 34 36:42 43 16 Nottingham 35 44:46 42 17 Tottenham 35 45:54 37 18 West Ham 35 42:61 36 19 Burnley 35 35:71 20 20 Wolves 35 25:63 18
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.
Vòng 36 Ngoại Hạng Anh: Liverpool đấu với Chelsea
Trận đấu tâm điểm vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh là Liverpool đấu với Chelsea. Cả 2 đội bóng đều chưa đạt được mục tiêu ở cuối mùa giải. Thuật toán mô phỏng của Opta dự đoán khả năng Liverpool giành chiến thắng là 51,5%, vượt trội so với Chelsea (25,7%).
Liverpool cần thắng để đảm bảo suất tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa tới. Trong khi đó, Chelsea đang ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh đến Conference League. Liverpool vừa thua Man Utd 2-3 nhưng phong độ của họ vẫn tốt hơn so với Chelsea (thất bại liên tiếp 5 vòng).
Cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal chưa ngã ngũ. Man City đấu với Brentford đêm nay. Arsenal gặp West Ham trên sân khách. Đối thủ của cả 2 đội đầu bảng đều là những đội bóng chưa hoàn thành mục tiêu và còn nguyên quyết tâm chiến đấu (Brentford săn vé dự cúp châu Âu, West Ham đua trụ hạng).
Dự đoán vòng 36 Ngoại Hạng Anh: Cơ hội thắng của các đội
Liverpool vs Chelsea: 51,5% - 25,7%.
Brighton vs Wolves: 74,8% - 10,5%.
Fulham vs Bournemouth: 37,1% - 37,2%.
Sunderland vs Man Utd: 27,4% - 48,1%.
Man City vs Brentford: 67,3% - 16,2%.
Burnley vs Aston Villa: 20% - 58,3%.
Crystal Palace vs Everton: 43,2% - 38,1%.
Nottingham Forest 43,7% - 29,5%.
West Ham vs Arsenal: 19,2% - 58,3%.
Tottenham vs Leeds: 50,5% - 27,1%.
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 36
Ngày 9/5
18h30: Liverpool vs Chelsea.
21h: Brighton vs Wolves.
21h: Fulham vs Bournemouth.
21h: Sunderland vs Man Utd.
23h30: Man City vs Brentford.
Ngày 10/5
20h: Burnley vs Aston Villa.
20h: Crystal Palace vs Everton.
20h: Nottingham Forest vs Newcastle.
22h30: West Ham vs Arsenal.
Ngày 12/5
2h: Tottenham vs Leeds United.
