4 cách vệ sinh thảm yoga vào mùa hè để tránh hôi mốc, gây bệnh

(VTC News) -

Mùa hè với nhiệt độ cao và độ ẩm lớn là kẻ thù số một của những chiếc thảm tập Yoga. Trong quá trình thực hiện các động tác khó, mồ hôi và tế bào chết từ cơ thể sẽ thấm sâu vào cấu trúc bề mặt thảm.

Vào mùa hè, thảm yoga dễ bị bẩn, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời. (Ảnh: Unsplash)

Nếu không được xử lý đúng cách, chiếc thảm không chỉ bốc mùi khó chịu mà còn trở thành ổ vi khuẩn, gây kích ứng da hoặc các bệnh về nấm mốc. Để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho thảm, việc nắm vững các kỹ thuật vệ sinh chuyên sâu trong những ngày nắng nóng là điều vô cùng cần thiết.

Cách vệ sinh thảm yoga vào mùa hè

Dưới đây là các cách vệ sinh thảm yoga vừa nhanh, vừa tiện mà không tốn nhiều chi phí.

Dùng giấm trắng và tinh dầu

Một trong những cách hiệu quả và an toàn nhất để làm sạch thảm Yoga mà không cần dùng đến hóa chất mạnh chính là hỗn hợp giấm trắng và nước cất. Giấm có tính axit nhẹ, đủ để diệt khuẩn và khử mùi hôi đặc trưng của mồ hôi khô mà không làm hỏng kết cấu cao su tự nhiên hay nhựa TPE của thảm.

Dùng giấm trắng pha loãng với nước xịt nhẹ lên thảm giúp sạch nhanh chóng. (Ảnh: NYP)

Bạn có thể pha theo tỷ lệ 1 phần giấm và 3 phần nước, sau đó thêm vào vài giọt tinh dầu tràm trà hoặc tinh dầu sả chanh. Tinh dầu không chỉ mang lại mùi hương thư giãn giống như đang ở trong spa mà còn có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên rất mạnh.

Khi thực hiện, bạn dùng bình xịt phun đều một lớp sương mỏng lên bề mặt thảm. Sau đó, bạn sử dụng miếng vải mềm không xơ để lau theo chuyển động tròn, chú ý kỹ các khu vực tiếp xúc nhiều với lòng bàn tay và bàn chân. Lưu ý quan trọng là không nên đổ trực tiếp dung dịch lên thảm để tránh tình trạng thảm bị úng nước bên trong, đặc biệt là với các dòng thảm "open-cell" có khả năng thấm hút cao.

Làm sạch sâu bằng xà phòng

Sau một tuần tập luyện cường độ cao trong mùa hè, việc xịt khử khuẩn hàng ngày có thể là chưa đủ. Lúc này, một buổi tổng vệ sinh bằng xà phòng là giải pháp tối ưu.

Bạn nên chọn các loại nước xà phòng có chiết xuất thiên nhiên hoặc xà phòng dành cho trẻ em để đảm bảo tính dịu nhẹ. Hãy hòa tan một lượng nhỏ xà phòng vào chậu nước ấm, tuyệt đối không dùng nước nóng vì nhiệt độ cao có thể làm biến dạng hoặc bong tróc các lớp keo liên kết trên thảm.

Dùng một miếng bọt biển mềm nhúng vào dung dịch và chà nhẹ nhàng lên cả hai mặt của thảm. Đối với các vết bẩn cứng đầu do kem chống nắng hay mồ hôi dầu để lại, bạn có thể để bọt xà phòng lưu lại trên thảm khoảng 2 đến 3 phút trước khi xả sạch.

Việc xả sạch cực kỳ quan trọng. Nếu còn sót lại xà phòng, thảm sẽ trở nên trơn trượt trong buổi tập tiếp theo, gây nguy hiểm khi thực hiện các tư thế thăng bằng.

Thảm yoga cần để khô hoàn toàn rồi mới tập để giữ an toàn. (Ảnh: YogaIndia)

Vệ sinh thảm yoga bằng baking soda

Baking soda là "vị cứu tinh" cho những chiếc thảm đã sử dụng lâu ngày và bắt đầu xuất hiện những vệt ố vàng hoặc mùi hôi đậm đặc. Đặc tính kiềm của baking soda giúp trung hòa các axit béo trong mồ hôi, loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây mùi.

Có hai cách để sử dụng là rắc khô hoặc pha thành hỗn hợp sệt. Đối với cách rắc khô, bạn hãy rắc một lớp mỏng bột baking soda lên thảm khô, để yên trong khoảng 15-30 phút rồi dùng máy hút bụi hoặc khăn khô phủi sạch.

Nếu thảm có những vết ố rõ rệt, hãy pha baking soda với một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt như kem đánh răng. Thoa hỗn hợp này lên vùng bị ố và dùng bàn chải lông mềm (như bàn chải đánh răng cũ) chà nhẹ. Cách làm này không chỉ giúp thảm sạch bong mà còn giúp phục hồi độ bám của bề mặt thảm, vốn thường bị giảm đi do các lớp bụi bẩn tích tụ lâu ngày.

Làm sạch nhanh bằng khăn ướt chuyên dụng

Trong mùa nắng nóng, mồ hôi rơi xuống thảm là điều không thể tránh khỏi. Thay vì đợi đến khi về nhà mới xử lý, việc vệ sinh ngay tại phòng tập bằng khăn giấy ướt chuyên dụng cho Yoga là cách bảo quản thông minh nhất.

Những loại khăn này thường được tẩm sẵn các chất diệt khuẩn an toàn và tinh dầu giúp làm dịu bề mặt thảm ngay lập tức. Việc lau sơ qua sau khi kết thúc buổi tập giúp ngăn chặn vi khuẩn có cơ hội sinh sôi trong suốt thời gian bạn di chuyển từ phòng tập về nhà.

Hành động nhỏ này giúp ngăn mồ hôi không thấm sâu vào các lỗ khí của thảm. Nếu không có khăn chuyên dụng, bạn có thể chuẩn bị sẵn một chiếc khăn sợi cực mịn (microfiber) để lau khô toàn bộ mồ hôi trên thảm trước khi cuộn lại.

Chiếc thảm sạch giúp tập luyện hiệu quả hơn và tránh được các bệnh về da. (Ảnh: NYP)

Một lưu ý nhỏ nhưng quan trọng: đừng bao giờ cuộn thảm khi nó còn đang ẩm sũng mồ hôi, vì môi trường kín và nóng bên trong cuộn thảm chính là "vườn ươm" lý tưởng cho nấm mốc phát triển chỉ sau vài giờ.

Nguyên tắc làm khô sau khi vệ sinh thảm yoga

Sai lầm phổ biến nhất của người tập Yoga trong mùa hè là đem thảm ra phơi trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt của miền nhiệt đới. Ánh nắng mặt trời với tia UV cường độ cao sẽ làm oxy hóa chất liệu cao su, khiến thảm bị khô giòn, bong tróc và mất đi độ đàn hồi chỉ sau vài lần phơi.

Cách tốt nhất để làm khô thảm là trải phẳng thảm ở nơi thoáng gió, có bóng râm hoặc trong phòng có bật quạt. Để đẩy nhanh quá trình làm khô sau khi giặt nước, bạn trải một chiếc khăn tắm lớn và khô lên bề mặt thảm, sau đó cuộn cả thảm và khăn lại với nhau rồi dùng chân dẫm nhẹ lên.

Khăn tắm sẽ đóng vai trò như một miếng bọt biển khổng lồ hút bớt nước từ thảm ra. Cuối cùng treo thảm lên một chiếc giá chắc chắn trong nhà (tránh dùng móc quần áo vì có thể tạo vết hằn) cho đến khi thảm khô hoàn toàn cả hai mặt. Chỉ khi thảm đã thực sự khô ráo, bạn mới nên cuộn lại và cất vào túi để đảm bảo vệ sinh cho lần sử dụng kế tiếp.