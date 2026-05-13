Danh sách các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

70 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc, sáng 13/5.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 nhân sự vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, 12 người được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức: Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Theo kết quả được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

8 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam.

Ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức khoa học - kỹ thuật Việt Nam.

Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.